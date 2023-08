Rússia ataca porto ucraniano que tem sido a salvação para a navegação

THE NEW YORK TIMES - A Rússia atacou o porto de Izmail, no sul da Ucrânia, na madrugada desta quarta-feira, 2, segundo autoridades ucranianas, parecendo ter como alvo uma instalação ao longo do rio Danúbio que estava fornecendo uma rota alternativa crucial para o transporte de grãos, já que a Rússia havia bloqueado os portos no Mar Negro.

O ataque do drone provocou um incêndio, mas não houve feridos imediatos, de acordo com Oleg Kiper, o administrador militar regional. Izmail é um dos vários pequenos portos que sobem o rio a partir do delta do Danúbio e que surgiram como uma salvação para contornar o bloqueio da Rússia aos principais portos ao longo da costa, incluindo o de Odesa.

Nesta foto fornecida pelo governador regional Oleh Kiper, equipes de resgate trabalham em uma cena de ataque de drone na região de Odesa, Ucrânia, na madrugada de quarta-feira, 2. Foto: Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper via AP

O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que um elevador de grãos foi danificado em Izmail, uma cidade do outro lado do Danúbio, na Romênia. Vários vídeos postados nas mídias sociais mostraram um incêndio antes do amanhecer, com vários andares de altura e fumaça. Algumas das postagens disseram que o ataque e o incêndio que se seguiu eram claramente visíveis da cidade romena do outro lado do rio.

O Conselho Municipal de Odesa disse em sua página do Telegram que as defesas aéreas estavam impedindo repetidos ataques de drones por quase três horas.

Continua após a publicidade

Na semana passada, a Rússia atingiu pela primeira vez um porto no Danúbio quando atacou a cidade de Reni, do outro lado do rio da Romênia, destruindo um hangar de grãos. Esse ataque foi o mais próximo que a Rússia chegou de atingir o território de um membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte desde o início de sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

Para a Ucrânia, os portos menores do Danúbio se tornaram os únicos portais de embarque para milhões de toneladas de grãos depois que a Rússia se retirou, no mês passado, da Iniciativa de Grãos do Mar Negro, que havia garantido a passagem segura para a exportação de alimentos. O Danúbio, o maior rio da União Europeia em comprimento e volume, liga a Ucrânia a outras oito nações europeias antes de chegar ao Mar Negro.

A Rússia atacou os portos e as instalações de exportação de grãos da Ucrânia desde que saiu do acordo e disse que consideraria os navios que navegam para qualquer um desses portos uma ameaça militar.

Desde então, os navios internacionais que se dirigem para a Ucrânia ancoraram perto da costa, com receio de possíveis ataques das forças russas. Mas alguns navios voltaram a navegar com cautela nos últimos dias. Neste fim de semana, uma embarcação cruzou o Mar Negro e rumou para Izmail, e pelo menos outras duas a seguiram.

Foto do Comando Operacional Sul das Forças Terrestres Ucranianas mostra equipes de resgate trabalhando no local de um ataque de drones a uma infraestrutura portuária na região de Odesa, sul da Ucrânia, nesta quarta-feira, 2. Foto: UKRAINE'S OPERATIONAL COMMAND SOUTH/EFE

O ataque de drones pode interromper essa retomada cuidadosa.

Continua após a publicidade

Também durante a noite, as forças russas atacaram a capital ucraniana, Kiev, com pelo menos 10 drones, todos eles abatidos pelas defesas aéreas, segundo a Administração Militar da Cidade de Kiev. Os destroços dos drones interceptados danificaram um prédio não residencial e causaram um incêndio, mas não houve feridos, disse o prefeito da cidade.