Rússia critica Otan por novos apoios à Ucrânia e planeja ‘medidas’ para contra-atacar ‘ameaças’

”Somos obrigados a analisar com muito cuidado as decisões que foram tomadas [na reunião de cúpula de Washington], as conversas que aconteceram e analisar com muito cuidado o texto da declaração que foi adotado”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado por agências de notícias russas. “É uma ameaça muito séria para a segurança nacional, que nos obrigará a adotar medidas estudadas, coordenadas e eficazes para contra-atacar a Otan”.

Os aliados da Otan anunciaram uma série de medidas na quarta-feira, ao fim do segundo dia da reunião de cúpula de 75 anos da aliança. Um dos principais pontos foi a confirmação do envio de caças F-16, procedentes da Dinamarca e Holanda, e o envio de sistemas de defesa antiaérea, incluindo quatro sistemas Patriot que a Ucrânia há muito tempo vem demandado. A aliança também anunciou fornecer pelo menos 40 bilhões de euros (R$ 232 bilhões) em ajuda militar no próximo ano.