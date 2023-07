Rússia deixa para trás de meias sujas a cadáveres apodrecendo na Ucrânia

THE NEW YORK TIMES - Um vidro de xarope com ingredientes siberianos, pilhas de meias sujas e um saquinho de chá de uma marca produzida especialmente para militares, estampado com as palavras “para a vitória!”, são alguns dos itens deixados para trás por soldados russos nas trincheiras no sul da Ucrânia.

Para soldados ucranianos, uma vantagem de obterem pequenos avanços na contraofensiva lançada há um mês é a possibilidade de se apropriarem de fortificações prontas, construídas pelos russos que estão em retirada e que, ao longo de meses de preparativos, escavaram trincheiras fundas e bem protegidas.

Mas isso também traz fatores curiosos às forças de Kiev, que estão vivendo e combatendo em posições que passaram muito tempo nas mãos dos russos e que estão cheias de detritos militares e objetos pessoais de soldados inimigos espalhados.

Soldados ucranianos atacam trincheiras russas no sul do país em junho de 2023 Foto: David Guttenfelder / NYT

“Não é muito agradável”, diz Maksim, da 26ª brigada de Marines da Ucrânia. O soldado vem colecionando várias curiosidades dessas fortificações, como balas de arma de fogo cobertas de brilho, presas a um chaveiro.

”É nossa terra, mas não nos sentimos muito à vontade aqui”, segue o soldado, que informou apenas seu primeiro nome e sua patente por razões de segurança. “Não nos sentimos em casa.”

Contraofensiva

No início de junho, tropas ucranianas, treinadas e equipadas pelos EUA e outros aliados ocidentais, lançaram uma contraofensiva com objetivo de abrir uma brecha no sul da Ucrânia, sob ocupação de Moscou. À espreita estavam milhares de soldados russos abrigados em quilômetros de trincheiras e outras fortificações, em meio a armadilhas de tanques e milhares de minas terrestres.

As forças ucranianas atacam em pelo menos três áreas. Em seu ponto de avanço mais distante, elas avançaram para o sul, abrindo caminho por cerca de oito quilômetros entre as linhas defensivas.

Comandantes ucranianos querem alcançar o Mar de Azov, distante cerca de 88 quilômetros atravessando campos abertos que oferecem pouca cobertura. Se conseguirem, vão dividir o sul ocupado pela Rússia em duas zonas, comprometendo fortemente a capacidade russa de reabastecer suas forças mais a oeste.

Soldado ucraniano anda por trincheiras formadas pelo exército de Kiev nas proximidades da cidade de Pokrovsk, Ucrânia Foto: David Guttenfelder/ NYT

Em seu avanço, os ucranianos tomaram linhas de trincheiras, bunkers e posições de tiro em construções abandonadas. Mas, submetidos a bombardeio constante de artilharia, não têm tido muito tempo para remover os detritos e as roupas, equipamentos de proteção corporal, ponchos, cobertores e rações alimentares militares deixadas pelo inimigo.

Tome-se o caso do vilarejo de Novodarivka, nas planícies da região de Zaporizhia, no sul da Ucrânia. Um mês depois de ter sido retomado por soldados da 110ª Brigada de Defesa Territorial e outras unidades ucranianas, os detritos deixados pelas forças de ocupação ainda se espalham pelo vilarejo.

No sol escaldante de um dia recente, a vila parecia deserta, com o ocasional veículo militar roncando ao longo da única estrada de terra entre casas destruídas e abandonadas, levantando poeira.

Em meio ao bombardeio de artilharia, soldados ucranianos se agacharam nas trincheiras russas capturadas. Na estrada principal da aldeia havia um tanque russo incinerado; em um campo próximo, dois veículos antiminas fornecidos pelos americanos explodidos chamados MaxxPros.

Um militar ucraniano prepara armamento para disparar contra as tropas russas em uma posição perto da cidade de Bakhmut, na linha de frente Foto: Sofia Gatilova / REUTERS

Restos mortais

Uma difícil tarefa vem sendo recuperar os restos mortais de soldados ucranianos que morreram defendendo o vilarejo nos primeiros meses da guerra, quando as forças russas avançaram rapidamente. Segundo o tenente Volodimir, sete cadáveres estavam jogados na área desde abril de 2022.

Os ucranianos enviaram drones para sobrevoar o vilarejo, enquanto estava ocupado, para certificar-se de que os russos não haviam removido os corpos. Na quarta-feira, eles finalmente tiveram a oportunidade de recuperá-los. Segundo o tenente, estavam reduzidos a esqueletos e terão que ser identificados por seu DNA.

Quanto aos mortos russos, disse Volodmir, os ucranianos recuperaram os que puderam ser removidos sem risco e estão cobrindo outros com montes de terra, para tentar controlar o mau cheiro. Mesmo assim, um fedor terrível pairava sobre as trincheiras, e nuvens de moscas voavam por toda parte.

Em uma casa abandonada, soldados russos haviam raspado nas paredes de gesso os nomes de suas cidades ou regiões natais: Vladikavkaz, uma cidade no sul da Rússia, e Primorie, uma região na costa do Pacífico, perto do Japão.

Maksim, entrevistado nas trincheiras, havia recolhido uma pequena pilha de curiosidades deixadas para trás, incluindo o xarope de mirtilo feito em Yakutia, região ao norte da Sibéria. Gesticulando para o “For Victory!” marca de chá russo, disse ele sobre seu antigo proprietário: “ele não teve tempo de beber”.

Falando da natureza de vaivém da luta, Maksim disse: “Nós os empurramos para trás, eles nos empurram para trás, nós os empurramos, eles nos empurram e assim por diante”, acrescentando: “Eles tiveram muito tempo para cavar”.

Os soldados disseram em entrevistas que o progresso lento era esperado, dados os campos minados, trincheiras e campo aberto.

Diferentemente das unidades recém-treinadas e equipadas despachadas especificamente para a contraofensiva, a 110ª Brigada de Defesa Territorial vem combatendo no sul há mais de um ano.

Soldados ucranianos constroem trincheiras na região próxima de Kostyantynivka Foto: Tyler Hicks/ NYT

Um soldado da brigada que se identificou como sargento Igor disse que sua unidade tem se arrastado para a segurança relativa das linhas de árvores entre os campos para atacar as trincheiras russas, movendo-se em pequenas rajadas de algumas dezenas ou centenas de metros de cada vez. Esses avanços lentos eram preferíveis a ataques generalizados, disse ele.

“Temos que avançar aos poucos, com infantaria, e quebrar a resistência deles dessa maneira”, disse Igor. “Rastejar para frente, combatê-los e depois nos protegermos de novo.”

Segundo o sargento ucraniano, é preciso tempo para os soldados treinados pelos aliados ocidentais de Kiev se tornarem hábeis no combate travado nos campos abertos.

Soldados posicionados na área desenvolvem um ouvido afinado para os assobios e estrondos da artilharia de entrada e saída, disse ele, acrescentando: “Você ouve e deve entender em um segundo se deve se jogar no chão ou não”.

Os soldados devem se preparar para manobrar nas trincheiras e disparar suas armas contra as tropas inimigas que se aproximam em um ataque, mesmo que as balas estejam passando por cima.

“O treinamento no exterior não é o mesmo que o combate real”, disse ele. “Eles estão ganhando experiência de combate agora”, acrescentou Igor. Autoridades americanas disseram que os comandantes ucranianos estão reavaliando as táticas após o início lento da ofensiva e as incursões dos soldados em campos minados.

Igor também diz que os recrutas novatos ficam desmoralizados quando seus colegas ficam feridos ou morrem. “O moral deles é afetado em pouco tempo.” “Os soldados vão aprender”, acrescenta. “É complicado. E está indo divagar. Mas o importante é que está indo.”