Drones atingem Moscou, chocando a capital russa após novo ataque com mísseis em Kiev

KYEV - Um ataque com drones atingiu Moscou na manhã desta terça-feira, 30, danificando dois prédios residenciais - este é o primeiro ataque a uma área civil da capital russa desde que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, invadiu a Ucrânia há mais de um ano. O ataque pode ser o inicio de mais iniciativas ucranianas dentro do território russo.

O ataque com drones, que foi confirmado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobianin, ocorreu poucas horas depois de ataques aéreos russos em Kiev, a capital ucraniana, que matou pelo menos uma pessoa e feriu mais de uma dezena. Em Moscou, não houve relatos de feridos graves.

Duas pessoas receberam atendimento médico por ferimentos não especificados, mas não precisaram de hospitalização, disse ele em um post no Telegram. Uma área perto de um prédio residencial foi cercada e a polícia colocou os destroços do drone em uma caixa de papelão antes de carregá-los. Em outro local, janelas de apartamentos foram quebradas e havia marcas de queimaduras na fachada do prédio.

O exército russo afirmou que cinco drones foram abatidos e os sistemas de outros três foram bloqueados. Os russos chamaram o incidente de “ataque terrorista” do “regime de Kiev”.

Vista de um prédio de apartamentos de vários andares danificado após um ataque de drone relatado em Moscou nesta terça-feira, 30 Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Autoridades dos EUA disseram que o ataque provavelmente foi orquestrado por uma das unidades militares ou de inteligência especiais da Ucrânia.

Continua após a publicidade

Falando na TV russa, Putin disse que o ataque foi uma resposta a um ataque russo ao quartel-general da inteligência militar da Ucrânia nos últimos dias. Esse ataque, no entanto, não pode ser verificado de forma independente. “Em resposta a isso, o regime de Kiev escolheu um caminho diferente: a tentativa de intimidar a Rússia, de intimidar os cidadãos russos e de ataques aéreos contra edifícios residenciais”, disse o presidente russo. “Eles estão nos provocando a responder da mesma forma”, acrescentou.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o apoio do Ocidente a Kiev está “empurrando a liderança ucraniana para ações criminosas cada vez mais imprudentes, incluindo atos de terrorismo”. Os EUA ressaltaram, por outro lado, que não apoiam ataques dentro da Rússia.

Ucrânia nega

Enquanto a Ucrânia negou envolvimento no incidente em Moscou, a escalada de ataques parece marcar um momento decisivo, já que os moradores da capital da Rússia experimentaram as consequências diretas das hostilidades de seu país pela primeira vez.

Cerca de 200 projéteis de artilharia atingiram cidades russas na região de Belgorod perto da fronteira ucraniana na terça-feira, oferecendo mais evidências de que Kiev parece ter a intenção de levar a guerra ao território russo antes de iniciar operações ofensivas que inevitavelmente causarão mais mortes e destruição na Ucrânia.

Mikhailo Podoliak, um conselheiro do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, disse que os residentes de Moscou mereciam o mesmo que os ucranianos estão sentindo diariamente. “Claro que queremos que as pessoas que queriam começar esta grande guerra europeia sintam como é viver em estado de perigo.”

Segundo ataque em Moscou

Continua após a publicidade

Foi o segundo ataque relatado em Moscou. Autoridades russas disseram que dois drones atacaram o Kremlin no início deste mês, no que retrataram como um atentado contra a vida do presidente Vladimir Putin.

Drones ucranianos teriam sobrevoado território da Rússia várias vezes. Em dezembro, a Rússia alegou ter abatido drones em aeródromos nas regiões de Saratov e Ryazan. Três soldados foram mortos no ataque em Saratov, que teve como alvo um importante aeródromo militar.

Mais cedo, a Rússia relatou ter abatido um drone ucraniano que tinha como alvo a sede de sua Frota do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia anexada à Rússia.

Resgate de trabalhadores em um prédio após ter sido danificado durante um ataque de drones em Kiev, na Ucrânia, na madrugada desta terça-feira, 30, em meio à invasão russa Foto: Oleh Pereverziev/EFE

Ataque a Kiev

Na Ucrânia, a Rússia lançou um ataque aéreo antes do amanhecer em Kiev, matando pelo menos uma pessoa e obrigando os moradores da capital a se refugiarem novamente em abrigos.

Pelo menos 20 drones explosivos Shahed, de fabricação iraniana, foram destruídos pelas forças de defesa aérea de Kiev no terceiro ataque da Rússia à capital nas últimas 24 horas. No geral, a Ucrânia abateu 29 dos 31 drones disparados contra o país, a maioria na área de Kiev, acrescentou a força aérea posteriormente.

Continua após a publicidade

Nos ataques noturnos a Kiev, uma pessoa morreu e sete ficaram feridas, segundo a administração militar municipal. Um prédio alto no distrito de Holosiiv pegou fogo após ser atingido por destroços de drones atingidos ou mísseis interceptores.

Os dois andares superiores do prédio foram destruídos e pode haver pessoas sob os escombros, disse a Administração Militar de Kiev. Mais de 20 pessoas foram evacuadas.

A moradora Valeriy Oreshko disse à Associated Press que, embora a ameaça imediata tivesse acabado, os ataques deixaram todos nervosos. “Você está feliz por estar vivo, mas pense no que acontecerá a seguir”, disse o homem de 39 anos.

Uma moradora que deu apenas seu primeiro nome, Oksana, disse que todo o prédio tremeu quando foi atingido. “Vá para abrigos, porque você realmente não sabe para onde ele (o drone) vai voar”, ela aconselhou outras pessoas. “Nós aguentamos.”

Destroços de mísseis interceptados caíram nos distritos centrais e do norte de Kiev durante a manhã, caindo no meio do tráfego em uma estrada da cidade e também iniciando um incêndio no telhado de um prédio, informou a administração militar de Kiev. Pelo menos um civil foi relatado ferido.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que lançou uma série de ataques na segunda-feira contra bases aéreas ucranianas com mísseis de precisão de longo alcance lançados do ar. Ele alegou que os ataques destruíram postos de comando, radares, aeronaves e estoques de munição, mas não disse nada sobre atingir cidades ou outras áreas civis./AP, NY Times e W.Post