Rússia: aliados de Alexei Navalni, principal opositor de Vladimir Putin, confirmam sua morte

THE NEW YORK TIMES -Os aliados políticos do ativista russo Alexei Navalni, confirmaram a sua morte neste sábado, 17, apontando que sua mãe, Liudmila Navalnaia, recebeu uma notificação oficial de que seu filho havia morrido na sexta-feira, 16. A família do opositor russo esperava que as autoridades liberassem o corpo de Navalni.

Kira Yarmish, porta-voz de Navalni, disse em um comunicado no X, antigo Twitter, que os investigadores russos transferiram o corpo de Navalni de uma colônia penal no Ártico para a cidade de Salekhard, onde estava sendo examinado.

“Exigimos que o corpo de Aleksei Navalni seja entregue imediatamente à sua família”, disse Yarmish em seu comunicado.

Flores e imagens do ativista russo Alexei Navalni foram deixadas na embaixada da Rússia na Dinamarca Foto: Nils Meilvang/ EFE

PUBLICIDADE A mãe de Navalni e seu advogado chegaram na manhã deste sábado à colônia penal na cidade de Kharp, segundo Yarmish em um comunicado em vídeo. Ela e outros tiveram que esperar duas horas antes que um funcionário da prisão aparecesse para dizer que o corpo do Navalni havia sido transferido para Salekhard. Em Salekhard, um centro regional próximo da colónia penal, a mãe de Navalni e o seu advogado encontraram um necrotério fechado. Quando ligaram, as autoridades disseram que o corpo de Navalni não estava lá, disse Yarmish. Outro advogado foi informado, disse ela, que uma “histologia adicional” foi realizada para determinar a causa da morte de Navalni e que seus resultados devem ficar prontos na próxima semana.

“Eles mentem e fazem de tudo para não entregar o corpo”, disse Yarmish.

O ativista russo Alexei Navalni morreu na penitenciária que estava detido no Ártico russo Foto: Yuri Kochetkov/EFE

Protestos

As autoridades russas continuaram a prender os apoiadores de Navalni neste sábad, 17, enquanto estes saíam às ruas para lamentar a sua morte, um sinal de que o Kremlin queria evitar que a morte do ativista russo se transformasse em um acontecimento político. Pelo menos 200 pessoas foram detidas desde que a morte foi anunciada na sexta-feira, de acordo com o OVD Info, um grupo de direitos humanos que acompanha essas detenções.

Publicidade

Em Moscou, centenas de russos foram ao monumento do Muro da Dor em homenagem às vítimas da repressão política na Rússia. Eles foram recebidos com forte presença policial. Durante a noite, as autoridades da cidade de Moscou removeram pilhas de flores deixadas pelas pessoas para homenagear Navalni.

Em um discurso de vídeo separado, Yarmish acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin de matar Navalni.

“Há três anos e meio, Putin tentou matar Alexei”, disse Yarmish, referindo-se ao envenenamento de Navalni com um agente nervoso em 2020. “Ontem, ele o matou.”

Yarmish faz parte de uma equipe de aliados de Navalni. Trabalhando fora da Rússia, estes aliados continuaram a realizar o seu trabalho após o envenenamento do ativista e a sua subsequente prisão, publicando as suas declarações e organizando eventos políticos.

Causa da morte

PUBLICIDADE As autoridades penitenciárias disseram que Navalni ficou inconsciente e morreu após uma caminhada na colônia penal, para onde foi transferido no final de dezembro. As autoridades prisionais russas disseram que as suas causas estavam “sendo determinadas”. Os investigadores locais disseram que lançaram uma “verificação processual” da morte de Navalni. Yevgeny Smirnov, um advogado russo, disse que isso significa que provavelmente será realizado um exame médico forense no corpo de Navalni. Os parentes só poderão recuperar o corpo para o enterro depois que a causa da morte for oficialmente determinada, disse Smirnov.

Publicidade

De acordo com o Public Verdict, um grupo de direitos humanos russo, esses exames médicos geralmente fornecem apenas causas de morte muito gerais. “Essas investigações não são absolutamente confiáveis”, afirmou o grupo em comunicado.

Ao recuperar o corpo, os parentes poderão enterrá-lo em um cemitério, disse o grupo. Os parentes de Navalni não comentaram sobre os possíveis preparativos para o enterro.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.