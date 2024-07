Serviço secreto é alvo de questionamentos após atentado a Trump e Biden pede ‘revisão de segurança’

O presidente Joe Biden pediu uma “revisão independente” das medidas de segurança antes e depois da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no sábado, ao mesmo tempo em que orientou o Serviço Secreto a revisar todas as suas medidas de segurança para a Convenção Nacional Republicana nesta semana.

A diretriz de Biden, embora breve e sem detalhes específicos, provavelmente aumentará o escrutínio e os questionamentos das decisões e possíveis falhas da agência encarregada, em primeiro lugar, de proteger as vidas dos líderes atuais e anteriores do país e de suas famílias. Menos de 24 horas depois que Trump foi ferido em um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, membros do Congresso prometiam audiências e ex-oficiais da lei questionavam por que o telhado do armazém onde o suposto assassino, Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvânia, disparou os tiros não estava coberto pelo perímetro de segurança do Serviço Secreto, apesar de estar dentro do alcance de algumas armas.

Trump, o presumível candidato republicano, foi rapidamente retirado do palco e passa bem, mas um espectador foi morto no tiroteio e dois outros ficaram gravemente feridos.

Agentes tentaram proteger Trump após os disparos, mas não evitaram que ocorressem Foto: Rebecca Droke / AFP

“O Congresso fará uma investigação completa da tragédia de ontem para determinar onde houve falhas na segurança e qualquer outra coisa que o povo americano precise e mereça saber”, disse o presidente da Câmara, Mike Johnson, republicano da Louisiana, no domingo na NBC.

O presidente do comitê de supervisão da Câmara também pediu à diretora do Serviço Secreto, Kimberly A. Cheatle, para depor em uma audiência no dia 22 de julho.

A exigência de respostas por parte do presidente e do Congresso provavelmente estimulará outro acerto de contas para um órgão que já teve sua parcela de culpa nas últimas duas décadas. O Serviço Secreto passou por revisões administrativas e culturais nos últimos anos, após relatos generalizados de deboche, comportamento imprudente e falhas de segurança evitadas por pouco. A tentativa de assassinato de sábado certamente será uma das mais sérias adições a essa lista.

No entanto, há pouco tempo para um profundo exame de consciência. A Convenção Nacional Republicana começa esta semana em Milwaukee.

O representante Ruben Gallego, democrata do Arizona e ex-cabo militar, enviou uma carta a Cheatle no domingo, questionando se a campanha de Trump havia solicitado recursos adicionais para o evento e se uma avaliação adequada da área havia sido realizada. Gallego também questionou se a proteção do Serviço Secreto deveria reconsiderar sua negação de um detalhe para Robert F. Kennedy Jr., um candidato presidencial independente cujo pai foi morto por um assassino em 1968.

Quando os tiros começaram no comício de Trump, um contra-atirador do Serviço Secreto atirou e matou o atirador quase que imediatamente. Um fuzil do tipo AR-15 foi encontrado ao lado do corpo de Crooks na sequência.

O Serviço Secreto conta rotineiramente com as forças policiais locais quando planeja a segurança para eventos como o de sábado. A agência é diretamente responsável pela segurança dentro do perímetro designado para o evento. Nesse caso, esse perímetro era o local do evento, o público e o protegido, de acordo com o porta-voz da agência, Anthony Guglielmi.

O prédio onde o atirador se posicionou estava fora do perímetro, o que significa que teria sido protegido pela polícia local. No sábado, havia quatro equipes de contra-atiradores - duas equipes do Serviço Secreto e duas da polícia local, disse Guglielmi. Mas ex-oficiais da lei, incluindo aqueles com vínculos com o Serviço Secreto, estão se concentrando no motivo pelo qual o perímetro de proteção da agência não incluiu o prédio vizinho onde o atirador estabeleceu uma posição tão vantajosa. "Será que deixamos passar alguma coisa? E se deixamos passar alguma coisa, precisamos nos levantar e assumir a responsabilidade por isso", disse Robert E. McDonald, professor da Universidade de New Haven que trabalhou 20 anos no Serviço Secreto. McDonald questionou por que o Serviço Secreto não tinha atiradores de elite vigiando o prédio mais de perto.

“Não estamos olhando para nenhum arranha-céu aqui”, disse ele. “Eles deveriam ser capazes de ver isso. E, se alguém estiver lá em cima, eles devem poder enviar pessoal da lei para verificar.”

Ao se prepararem para um evento como um comício, as equipes de avanço do Serviço Secreto fazem uma inspeção do local para determinar os recursos e a mão de obra necessários, de acordo com ex-oficiais da lei. Eles também decidem a extensão do parâmetro de segurança em torno do presidente.

Agentes do serviço secreto levam Trump para fora do palco após o atentado Foto: Evan Vucci / AP

Em alta Internacional Atirador de Trump apareceu em anúncio da BlackRock; gestora retira vídeo do ar Kate Middleton é aplaudida na final de Wimbledon em rara aparição após câncer; assista ao vídeo Homem que atirou em Trump era quieto, solitário e deixou poucos rastros de posição política Um ex-funcionário disse que esse perímetro é dividido em três categorias: o perímetro interno diretamente em torno do púlpito do presidente, o perímetro intermediário e o perímetro externo. Um ex-funcionário do Serviço Secreto que desenvolveu planos de segurança para muitos discursos e eventos presidenciais disse que o perímetro intermediário ao redor de Trump deveria ter incluído o prédio vizinho e uma equipe de atiradores de elite deveria ter sido posicionada no telhado do prédio. As autoridades policiais também questionaram o tempo que o Serviço Secreto levou para retirar Trump do palco. Em um determinado momento, o Serviço Secreto pareceu diminuir a velocidade para permitir que Trump calçasse os sapatos e batesse o punho, algo que um ex-funcionário do Serviço Secreto descreveu como incomum. Os próprios agentes do Serviço Secreto também estavam enviando mensagens de texto e telefonando uns para os outros no domingo, questionando por que Cheatle não tinha sido mais visível ao público após o tiroteio. Embora as autoridades policiais federais e locais tenham realizado uma coletiva de imprensa detalhando o tiroteio na noite de sábado, Cheatle não compareceu. Cheatle, que serviu no Serviço Secreto por quase três décadas, trabalhou na equipe de proteção do vice-presidente Dick Cheney. Ela foi nomeada para liderar a agência em 2022, quando esta estava lidando com as consequências das investigações do Congresso sobre a exclusão de mensagens de texto de agentes durante o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. Em uma entrevista à CBS em maio de 2023, Cheatle disse que a agência enfrentava um desafio quando se tratava de recrutamento e pessoal. Ela disse que o Serviço Secreto não tinha recursos para alguns de seus exercícios de treinamento em suas instalações em Maryland. Por exemplo, os agentes não têm uma réplica da Casa Branca quando estão praticando como prender aqueles que podem escalar a cerca da Casa Branca.

“Você não pediria aos seus campeões do Super Bowl para sair e treinar em um estacionamento”, disse Cheatle à CBS.

Alguns membros da polícia defenderam a maneira como o Serviço Secreto lidou com o incidente. “Os agentes fizeram seu trabalho”, disse Cheryl Tyler, ex-membro da divisão de proteção do Serviço Secreto e instrutora de treinamento da agência. “Esse é um momento caótico. É um momento estressante.”

Mas ela também reconheceu a necessidade de criar um limite em torno de Trump. “Os locais externos, sem proteção, sem cobertura, sem estrutura de construção, são difíceis de proteger”, disse Tyler. “Você não tem limites. É preciso criar um limite. É preciso criar um buffer”.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.