Atirador que tentou matar Trump tinha explosivos no carro, diz imprensa americana

Autoridades policiais encontraram explosivos no carro de Thomas Matthew Crooks, 20 anos, apontado como autor do atentado contra o ex-presidente Donald Trump, disseram pessoas familiarizadas com as investigações à imprensa americana.

Os agentes acreditam que podem ter encontrado mais material explosivo na casa do atirador, noticiou o The New York Times. Neste domingo, a polícia fechou todas as vias que dão acesso à residência da família de Thomas Matthew Crooks, num bairro de classe média em Bethel Park, a pouco mais de 80 quilômetros, ou uma hora de carro, de Butler, onde ocorria o comício interrompido pelo ataque a tiros.

Policiais bloqueiam rua em Bethel Park, na Pensilvânia, onde vivia o atirador que atentou contra Donald Trump. Foto: Joshua A. Bickel/Associated Press

O atirador estava armado com um fuzil do tipo AR-15, que teria sido comprado originalmente pelo seu pai. Ele disparou várias vezes de um telhado, a cerca de 130 metros do palco onde Donald Trump discursava. Autoridades tentam entender como ele conseguiu chegar tão perto do comício a ponto de conseguir atingir o ex-presidente de raspão na orelha, matar um dos apoiadores que participava do evento de campanha e ferir outros dois.

Na sequência dos disparos, Thomas Matthew Crooks foi morto por contra-atiradores do Serviço Secreto dos Estados Unidos antes que Donald Trump fosse retirado do placo, com o rosto ensanguentado. O FBI acredita que o atirador agiu sozinho e ainda investiga as motivações do atentado./COM NY TIMES e W. POST