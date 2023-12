Soluções para o Oriente Médio: Criar um futuro econômico decente para os palestinos; leia a análise

O The New York Times procurou pensadores, líderes políticos e especialistas para obter suas visões sobre o que poderia ser feito pelo futuro do Oriente Médio

Do, dia 25, até a quarta-feira, 27, o Estadão republica 10 artigos que refletem sobre o futuro da relação entre palestinos e israelenses - e o que pode ser feito para chegar à paz. Serão de três a quatro textos por dia, nos períodos da manhã, tarde e noite.

THE NEW YORK TIMES -À medida que a guerra de Israel em Gaza entra em seu terceiro mês, as partes em conflito e seus aliados estão de olho no final do jogo. Os palestinos continuam concentrados na solidariedade diante do que o principal funcionário da ONU e o principal diplomata da União Europeia chamaram de cenário apocalíptico e do que o ministro da agricultura israelense prometeu que será uma segunda nakba. Independentemente de quem permanecer em Gaza após a guerra, a melhor maneira de governar a Faixa de Gaza e a Cisjordânia é deixar que os palestinos organizem eleições.

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e a maior parte da comunidade internacional continuam comprometidas com uma resolução pacífica do conflito em uma configuração de dois Estados. Ao se prepararem para essa possibilidade renovada, os palestinos terão de contar com seu futuro econômico. Desde 1947, os formuladores de políticas e acadêmicos têm gerado várias visões da economia palestina após a divisão em dois Estados.

Mas, por enquanto, as demandas de socorro, abrigo, recuperação econômica e reconstrução em Gaza são tão grandes que não faz muito sentido pensar em um futuro cuja forma é desconhecida.

Caminhões de ajuda humanitária passam pelo posto de fronteira de Kerem Shalom para a Faixa de Gaza Foto: Hatem Ali/AP

O bombardeio israelense destruiu cerca de metade do estoque de construções de Gaza, o que alguns especialistas chamam de domicídio. A mesma quantidade de infraestrutura econômica e de serviços públicos necessários para sustentar a população também foi destruída.

Uma economia que, antes da guerra, tinha um PIB per capita anual de menos de US$ 1.500 - já entre os mais baixos do mundo - quase certamente registrará US$ 0 no próximo ano para cerca de dois milhões de palestinos. Salvo o risco impensável, mas ainda não descartado, de êxodo espontâneo em massa ou deportação da população de Gaza para o Sinai, há três tarefas essenciais para que a Faixa de Gaza se recupere antes de qualquer solução maior.

Em primeiro lugar, a população de Gaza, a maioria deslocada, precisa ser abrigada, vestida, alimentada, receber cuidados médicos e ser protegida - um esforço orçado pelas Nações Unidas em US$ 1,1 bilhão até este mês, supondo que uma estrutura de gerenciamento humanitário possa ser implementada em Gaza.

Civis palestinos que foram deslocados andam pelo campo de refugiados de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza Foto: Haitham Imad/EFE

Em segundo lugar, antes que uma reconstrução significativa possa ser planejada, enormes desafios devem ser enfrentados, seja qual for o arranjo de governança: a remoção dos escombros e dos corpos sob eles, a reconexão das redes de serviços públicos, o fornecimento de espaços temporários para os serviços públicos e a retomada do funcionamento do motor da economia privada.

Por fim, as pessoas: mais de dois milhões de refugiados traumatizados e empobrecidos, muitos deles mutilados, desnutridos e desumanizados. Israel e outros países economicamente desenvolvidos têm sistemas de proteção social para ajudar a lidar com essas demandas. Mas, sem um Estado próprio, os palestinos de Gaza precisarão de apoio contínuo para se recuperarem e se tornarem cidadãos produtivos em vez de refugiados destituídos.

Portanto, os habitantes de Gaza devem receber uma renda básica universal de emergência, um novo conceito entre os formuladores de políticas que trabalham com capacitação econômica e proteção social. Os testes foram bem-sucedidos em aplicações não emergenciais na Índia, Quênia e Espanha, e a pandemia de covid estimulou programas de curto prazo em todo o mundo. Para fornecer uma renda mensal básica de US$ 200 a todos os palestinos em Gaza por um ano, até que eles possam se reintegrar produtivamente com sucesso, seriam necessários quase US$ 5 bilhões.

Essa necessidade financeira exige que os aliados de Israel e os Estados árabes reconheçam que sua incapacidade de interromper a campanha militar que causou esse desastre tem um preço. O povo palestino já está pagando o custo humano dessa guerra, enquanto o orçamento de guerra de Israel poderia ser coberto com US$ 14 bilhões, cortesia dos contribuintes americanos. O governo dos EUA e os parceiros regionais têm explorado a governança pós-guerra em Gaza. A imparcialidade exige que o governo dos EUA se preocupe menos com a mudança de regime em Gaza e mais com o alívio do sofrimento.

*Raja Khalidi é diretor geral do Palestine Economic Policy Research Institute em Ramallah, na Cisjordânia, e economista de desenvolvimento.