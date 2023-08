Suíça desenvolve sistema logístico com cápsulas autônomas que circulariam em rede subterrânea

Mercadorias que hoje são transportadas em estradas ou ferrovias da Suíça podem ganhar uma nova forma de locomoção, com a criação de um projeto de sistema logístico baseado em cápsulas subterrâneas. Essa é a proposta do projeto chamado Cargo Sous Terrain (CST), que teve primeiro aval legislativo em 2021 e que, se aprovado, deve ficar pronto em 2031.

De iniciativa privada, o sistema logístico pretende desafogar o fluxo de tráfego nas estradas suíças e reduzir as emissões de CO2, bem como a poluição sonora. O princípio do Cargo Sous Terrain é de um um sistema de transporte automático. Em túneis subterrâneos, veículos de transporte automotores e não tripulados circulariam 24 horas por dia, podendo recolher e descarregar cargas de forma automática em rampas ou elevadores previstos no projeto.

Segundo o projeto, veículos de tração elétrica com trilhos de indução circulariam em túneis de três pistas a uma velocidade constante de cerca de 30 quilômetros por hora. Foto: Divulgação/Cargo Sous Terrain (CST)

Os veículos, que têm rodas e tração elétrica com trilhos de indução, circulam em túneis de três pistas a uma velocidade constante de cerca de 30 km/h. As mercadorias seriam transportadas em paletes (estrados utilizado para movimentação de cargas) ou em contêineres, e haveria veículos de transporte refrigerados, possibilitando o transporte de mercadorias frescas e refrigeradas.

Se aprovada, a primeira seção da rede ligaria Härkingen a Zurique, em um trajeto de 70 quilômetros de extensão, com 11 pontos de conexão para carga e descarga nesta seção. Até 2045, segundo o site do projeto, uma rede de 500 quilômetros seria criada entre entre o Lago de Constança e o Lago de Genebra, com ramificações para Basel, Lucerna e Thun.

Quando totalmente expandida, a CST estima que poderia retirar 40% dos caminhões das estradas e 20% na primeira etapa de Härkingen-Niederbipp a Zurique. Dentro das cidades, a logística poderia reduzir o tráfego de entrega em 30%, diz a iniciativa. Isso porque o projeto prevê que grandes centros de distribuição estariam conectados diretamente ao túnel por meio de um hub, sendo necessário menos movimento de trânsito.

Os custos totais para a construção da primeira seção, incluindo software, hubs e veículos subterrâneos e aéreos (para a logística da cidade) são estimados em 3,6 bilhões de francos suíços (R$ 196 bilhões). Outros 30 bilhões de francos suíços são necessários para toda a extensão prevista. A Cargo Sous Terrain é uma iniciativa de mercado, portanto a construção da infraestrutura e a operação do túnel não dependeriam de recursos federais, segundo o projeto.

A proposta do sistema foi criada em 2010, mas o governo suíço só deu sinal verde em 2021, e o projeto ainda depende de aprovação de planejamento das regiões por onde passaria por meio de uma lei federal. Em janeiro deste ano, CST começou a trabalhar no terreno da primeira seção de Härkingen a Zurique pela primeira vez, realizando perfurações de teste e medições geofísicas, a fim de obter informações sobre o subsolo para poder especificar o planejamento