Terremoto no Marrocos: Argélia abre espaço aéreo para voos humanitários após catástrofe

A Argélia anunciou neste sábado, 9, a abertura do seu espaço aéreo para aviões que transportam ajuda humanitária às vítimas do terremoto no Marrocos, país ao qual fechou a circulação de aviões civis e militares em setembro de 2021.

Em comunicado, a presidência argelina anunciou a abertura do espaço aéreo “a voos para transporte de ajuda humanitária e de feridos”, depois do “violento terremoto” que abalou o país vizinho e deixou mais de mil mortos até agora.

Em 22 de setembro de 2021, Argel fechou o seu espaço aéreo a todas as aeronaves civis e militares marroquinas, após romper relações diplomáticas com Rabat em meio a uma grave crise bilateral.

Fotografia dos danos causados pelo terramoto de magnitude 7 em Marraquexe, Marrocos, no sábado, 9 de setembro, 2023. Foto: Javier Picazo / EFE

As autoridades argelinas afirmaram ainda estar “totalmente dispostas a prestar ajuda humanitária e a mobilizar todos os recursos materiais e humanos em solidariedade com o povo irmão marroquino, se solicitado pelo Reino de Marrocos”, acrescentou a presidência.

Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores da Argélia expressou as suas “sinceras condolências” ao Marrocos pelas vítimas do terremoto.