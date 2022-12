The Economist: Tome esta, covid! ‘Turismo de vingança’ decola

Economistas chamam isso de “demanda reprimida”. Mas as pessoas que ficaram presas em casa durante a pandemia têm outro nome para a retomada das viagens, que continuará em 2023: turismo “de vingança”, conforme os viajantes mostram ao vírus quem manda.

O desembarque de turistas internacionais aumentou 60% em 2022 e aumentará outros 30% em 2023, levantando US$ 1,6 bilhão no próximo ano, uma receita ainda menor do que o US$ 1,8 bilhão de 2019. Mas os gastos gerais com turismo em 2023 quase se igualarão ao total de 2019, de US$ 1,4 trilhão, mesmo que isso tenha como causa também a inflação, que aumenta os preços.

Moradores e turistas na Espanha aproveitam dia de sol na praia de Barceloneta, em Barcelona, em imagem de 15 de abril deste ano. Após a pandemia, turismo deve continuar em crescimento em 2023 Foto: Nacho Doce / Reuters

A guerra na Ucrânia atrapalhou a recuperação, assim como a política chinesa de covid-zero: um em cada dez turistas era chinês antes da pandemia. Seus números duplicarão em 2023, para 59 milhões, muito abaixo dos 155 milhões registrados em 2019. Enquanto praias e espreguiçadeiras lotam outra vez, neste caso a vingança será um prato que se come quente.