Tropas russas só têm alimentação e combustível suficientes para três dias, diz Ucrânia

As forças russas que invadiram a Ucrânia só têm reservas de munição, combustível e alimentos para mais de três dias. A informação foi divulgada no último relatório de guerra do Ministério da Defesa ucraniano, disponibilizado no início do vigésimo sétimo dia da invasão, terça-feira, 22.

De acordo com esta parte, “as forças de ocupação russas que operam na Ucrânia têm reservas de munição e alimentos para não mais de três dias. A situação é semelhante com o combustível, reabastecido com navios-tanque”.

Os moradores da cidade de Mariupol chegaram a cozinhar pombos nas ruas para sobreviver ao cerco das tropas russas devido à escassez de suprimentos básicos na cidade. Foto: Galyna Balabanova/EFE / Galyna Balabanova/EFE

A pasta apontou que a Rússia “não conseguiu estabelecer um oleoduto para atender às necessidades de suas tropas” nas áreas onde opera.

O órgão indicou também que “não foram observadas mudanças significativas na posição e na natureza das ações das forças de defesa durante o último dia”.

Além disso, nas últimas 24 horas, “mais de 9 alvos aéreos inimigos foram atingidos por unidades da Força Aérea das Forças Armadas da Ucrânia e da Defesa Aérea das Forças Terrestres”, completou o Ministério. Trata-se de um avião, 6 veículos aéreos não tripulados (drones) e 2 helicópteros.

“Ações mais ativas de aeronaves inimigas foram observadas nas últimas 24 horas”, segundo o relatório de guerra ucraniano, que também diz que atos de desobediência civil estão ocorrendo na região de Lugansk porque “uma grande parte da população não apoia a política dos ocupantes e não tem vontade de pegar em armas”./EFE