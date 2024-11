Trump deve nomear Marco Rubio como secretário de Estado

O presidente eleito Donald Trump deve nomear o senador Marco Rubio, da Flórida, como seu secretário de Estado, informaram fontes do New York Times nesta segunda-feira, 11, enquanto Trump se movimenta rapidamente para formar sua equipe de política externa e segurança nacional.

Trump ainda pode mudar de ideia no último minuto, disseram as pessoas ouvidas, mas parece ter escolhido Rubio, a quem ele também considerou ao escolher seu companheiro de chapa este ano. Ele foi eleito para o Senado em 2010 e assumiu uma posição de linha dura em relação à China, Irã, Venezuela e Cuba em particular. Inicialmente, ele se viu em desacordo com os republicanos que eram mais céticos sobre intervenções no exterior, mas também ecoou Trump recentemente em questões como a guerra da Rússia contra a Ucrânia, dizendo que o conflito chegou a um impasse e "precisa ser encerrado".

O senador Marco Rubio, republicano da Flórida, fala em um comício de Trump Foto: Matt Rourke/AP

Rubio tem sido um dos senadores mais francos sobre a necessidade de os Estados Unidos serem mais agressivos com a China. Ele adotou posições que mais tarde se tornaram mais populares em ambos os partidos. Por exemplo, enquanto servia no Congresso durante o primeiro governo Trump, ele começou a defender uma política industrial destinada a ajudar os Estados Unidos a competir melhor com a economia estatal da China.

Também atuou como copresidente da Comissão Executiva-Congressista bipartidária sobre a China, que tem como objetivo elaborar uma política agressiva sobre o país, especialmente na tentativa de abordar os abusos de direitos humanos. Em 2020, Rubio patrocinou um projeto de lei que tentava impedir a importação de produtos chineses feitos com o uso de trabalho forçado pela minoria étnica uigur da China. O presidente Biden sancionou a lei no ano seguinte.

Em 2019, o Sr. Rubio ajudou a persuadir o Sr. Trump a adotar uma política de sanções severas contra a Venezuela para tentar destituir seu presidente autoritário esquerdista, Nicolás Maduro.

Mais recentemente, Rubio expressou apoio americano incondicional à guerra de Israel em Gaza. Quando perguntado por um ativista da paz no final do ano passado o que ele pensava sobre as muitas mortes de civis palestinos, ele disse : “Acho que o Hamas é 100% culpado”. /NYT