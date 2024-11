Trump escolhe bilionário Scott Bessent para o cargo de secretário do Tesouro

O presidente eleito Donald Trump escolheu o bilionário Scott Bessent para o cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos, segundo fontes próximas. Bessent, fundador da Key Square Capital Management, tornou-se um dos principais conselheiros econômicos de Trump no último ano e irá liderar uma agenda econômica baseada no aumento de tarifas e cortes de impostos.

PUBLICIDADE Ele defende a redução de subsídios governamentais, a desregulamentação da economia e o aumento da produção de energia doméstica. Diferentemente de muitos em Wall Street, Bessent, que tem 62 anos, defende o uso de tarifas, uma ferramenta econômica adorada por Trump. Embora suas ideias estejam alinhadas a princípios econômicos conservadores, seu histórico pode gerar dúvidas entre republicanos, pois ele ganhou destaque no setor financeiro como pupilo de George Soros, bilionário doador democrata e crítico da direita, sendo por anos seu principal gestor financeiro.

Se confirmado pelo Senado, Bessent assumirá um departamento com amplas responsabilidades, como emitir dívida para financiar o governo e pagar benefícios como a Previdência Social e veteranos.

Scott Bessent, chefe do Key Square Group e ex-diretor de investimentos da Soros Fund Management, deverá ser escolhido como secretário do Tesouro de Trump. Foto: Drew Angerer/AFP

Suas funções mais visíveis incluirão negociar o plano de impostos no Congresso, liderar conversas econômicas com a China e supervisionar o programa de sanções do país. Ele assume o Tesouro em um momento em que a economia americana é a mais forte do mundo, com a inflação sob controle, mas a dívida nacional está próxima de US$ 36 trilhões, e as propostas de campanha de Trump podem custar até US$ 15 trilhões em uma década, segundo o Comitê por um Orçamento Federal Responsável.

No Tesouro, Bessent terá que transformar muitas das ideias de campanha de Trump em políticas, incluindo eliminar impostos sobre gorjetas, horas extras e benefícios da Previdência, impor tarifas de até 50% em importações e aumentar taxas sobre bens de determinados países.

Bessent enfrentará tensões entre a Casa Branca de Trump e o Federal Reserve (Fed). Durante o primeiro mandato, Trump criticou publicamente as políticas de juros do presidente do Fed, Jerome H. Powell, e sugeriu que os presidentes deveriam ter influência sobre as taxas de juros. Recentemente, Bessent propôs substituir Powell antes do fim de seu mandato, mas minimizou a ideia posteriormente.

Sua trajetória tem semelhanças com a de Steven Mnuchin, primeiro secretário do Tesouro de Trump: ambos são formados em Yale e veteranos do setor financeiro. Em 2011, Soros contratou Bessent como diretor de investimentos do Soros Fund Management. Quatro anos depois, Soros investiu US$ 2 bilhões para Bessent criar sua própria empresa.

Bessent e seu marido têm dois filhos. Ele lecionou em Yale sobre a história de fundos de hedge, crises financeiras do século 20 e a crise de 2007.

Embora seja doador republicano de longa data, ele também apoiou democratas como Hillary Clinton e Barack Obama, e organizou um evento para Al Gore em 2000. Este ano, ele foi um dos principais arrecadadores de fundos de Trump.

Em um comício na Carolina do Sul, em agosto, Bessent alertou sobre um possível “colapso Kamala” caso a vice-presidente Kamala Harris fosse eleita, recebendo elogios de Trump, que o chamou de “um dos homens mais brilhantes de Wall Street”.

No Tesouro, Bessent terá que lidar rapidamente com questões complexas, como sanções contra a Rússia e a gestão do teto da dívida, suspenso até janeiro. Além disso, se Trump iniciar novas guerras comerciais com China, México ou Europa, Bessent precisará acalmar os mercados financeiros. Após a eleição, Bessent sugeriu à CNBC que algumas ideias de Trump, como cortes de impostos, terão que ser negociadas no Congresso para evitar déficits. Ele também recomendou que tarifas sejam implementadas gradualmente para minimizar impactos inflacionários. Bessent destacou que altos preços contribuíram para a derrota de Kamala Harris e previu que Trump evitará políticas que aumentem custos. “O presidente Trump tem boas ideias”, disse Bessent. “Mas garanto que a última coisa que ele quer é causar inflação.”