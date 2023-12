Trump não deve ser impedido de concorrer por causa uma cláusula ambígua; leia análise

THE NEW YORK TIMES — Desafios legais para impedir Donald Trump de concorrer à presidência e torná-lo inelegível com base na Seção 3 da 14ª Emenda da Constituição dos EUA estão surgindo em todo o país. Na quinta-feira, o secretário de estado do Maine determinou que Trump seja retirado da cédula primária do Estado, uma decisão que pode ser levada à principal corte do Estado. Na quarta-feira, a Suprema Corte de Michigan decidiu, por pouco, que o Estado permitirá que Trump permaneça na cédula das primárias - mas deixou em aberto um possível desafio futuro à sua inclusão na cédula das eleições gerais.

Mas, até o momento, apenas um caso - a decisão da Suprema Corte do Colorado que impede Trump de participar das eleições primárias - chegou às portas da Suprema Corte dos EUA.

A Suprema Corte deveria aceitar o caso e reverter a decisão do supremo tribunal do Colorado, e fazê-lo pelo mesmo motivo citado pelos juízes do Estado. De acordo com o tribunal do Colorado (citando um caso anterior não relacionado), a Seção 3 deve ser interpretada “à luz do objetivo a ser alcançado e do mal a ser evitado”. Isso correto. O tribunal do Colorado, no entanto, não seguiu seu próprio conselho.

Apoiadores do presidente Donald Trump invadem o edifício do Capitólio em Washington, em 6 de janeiro de 2021 Foto: Jason Andrew / NYT

Quando o Congresso aprovou a 14ª Emenda, não havia uma pessoa no Senado ou na Câmara que se preocupasse com o fato de os americanos leais elegerem um ex-rebelde como Jefferson Davis como presidente. Em vez disso, os republicanos temiam que os líderes da rebelião usassem sua popularidade local para atrapalhar a política republicana de reconstrução no Congresso ou nos Estados. A Seção 3 abordou expressamente essas preocupações e fez isso sem negar aos americanos leais o direito de escolher um presidente.

Até o momento, grande parte do debate sobre a Seção 3 tem se concentrado em saber se o presidente é um “oficial” que faz um “juramento”. Essa é uma questão da segunda parte da cláusula. O que nem os estudiosos nem os tribunais ainda focaram foi a primeira parte da Seção 3. A questão fundamental é se os autores e ratificadores dela pensaram que o presidente ocupa um cargo “civil” “nos Estados Unidos”. Essa é uma questão muito mais específica e historicamente difícil.

Aqui estão as principais palavras iniciais da Seção 3: “Nenhuma pessoa poderá ser Senador ou Representante no Congresso, ou eleitor do Presidente e do Vice-Presidente, ou ocupar qualquer cargo, civil ou militar, nos Estados Unidos ou em qualquer Estado...”

O texto começa nomeando expressamente os cargos que os líderes rebeldes poderiam garantir para si mesmos com base em sua popularidade local. O maior temor era que esses rebeldes retornassem ao Congresso e se unissem aos democratas do norte para impedir a política republicana de reconstrução.

Como um dos deputados de então, Thaddeus Stevens, advertiu seus colegas, sem uma Seção 3 adequadamente redigida, “aquele lado da Câmara estará cheio de secessionistas gritando e sibilando” - uma referência aos democratas do norte que se opuseram à Guerra Civil. Era possível que uma coalizão de delegados democratas do Sul e do Norte no colégio eleitoral nomeasse um “secessionista sibilante”.

Os republicanos do Congresso estavam tão preocupados com a possibilidade de problemas no Colégio Eleitoral que adiaram a aprovação da 14ª Emenda para garantir que a questão fosse tratada adequadamente. O rascunho da Seção 3 do Comitê Conjunto proibia os rebeldes de votarem, mas isso deixava uma enorme brecha. Como apontou o deputado John Longyear, essa proibição seria “facilmente contornada pela nomeação de delegados do presidente e do vice-presidente por meio de suas legislaturas”.

O senador Jacob Howard concordou que a Seção 3 não “impediria que as legislaturas estaduais escolhessem rebeldes como delegados no colégio eleitoral presidencial” e liderou o esforço para reescrever a Seção 3 de forma a fechar a brecha. O resultado é a versão final que proíbe os principais secessionistas de servirem como delegados no colégio eleitoral, sejam eles eleitos ou nomeados.

A única razão para garantir um Colégio Eleitoral confiável é garantir um presidente confiável. Portanto, a Seção 3 concentra-se na tomada de decisões em nível estadual. Ela trata expressamente de três posições-chave em que os principais rebeldes poderiam usar sua popularidade remanescente para interromper a Reconstrução Republicana: o Senado, a Câmara dos Deputados e os delegados eleitorais presidenciais selecionados pelo Estado.

O ex-presidente Donald Trump fala durante um comício na terça-feira, 19 de dezembro de 2023, em Waterloo, Iowa Foto: Charlie Neibergall / AP

Os republicanos radicais, como Thaddeus Stevens, teriam ido mais longe e destituído completamente qualquer pessoa que tivesse participado da rebelião, líder ou não. Os republicanos moderados, entretanto, eram mais otimistas. Como observou o senador Daniel Clark, uma vez que os principais rebeldes fossem removidos, “aqueles que se moviam em esferas humildes [retornariam] à sua lealdade e ao governo”.

A estratégia funcionou. Em 1868, apesar da participação dispersa de ex-soldados rebeldes como delegados no colégio eleitoral presidencial, os delegados negros do sul ajudaram a eleger o republicano Ulysses Grant em detrimento do democrata Horatio Seymour.

É possível ler a Seção 3 como uma inclusão implícita do cargo de presidente como um dos cargos “civis” “sob os Estados Unidos” cobertos pela provisão geral. Seria estranho incluir o cargo mais alto do país em uma disposição geral que incluísse tudo, desde carteiros até cobradores de pedágio, mas o texto é ambíguo o suficiente para tornar essa leitura possível.

Entretanto, se os autores da lei pretendiam que a disposição geral incluísse tanto presidentes quanto carteiros, eles foram extremamente negligentes. De acordo com o precedente do Congresso e a autoridade jurídica de longa data, a frase “cargo civil sob os Estados Unidos” não incluía o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Como Joseph Story explicou em seu influente “Commentaries on the Constitution of the United States”, o precedente do Congresso conhecido como “Blount’s Case” estabeleceu que os cargos de presidente, senador e deputado não eram cargos civis sob o governo dos Estados Unidos - eles eram o governo dos Estados Unidos. A frase “cargo civil sob os Estados Unidos” referia-se a cargos nomeados.

Uma imagem distorcida do ex-presidente Donald Trump em uma tela de televisão durante um programa de notícias, 13 de junho de 2023 Foto: Damon Winter / NYT

Além da autoridade legal, há também o bom senso para nos orientar. O texto da Seção 3 está estruturado de forma a ir do alto cargo federal para o baixo cargo estadual, e os principais cargos políticos federais são expressamente nomeados. Como explicou o ex-procurador-geral Reverdy Johnson, “a exclusão específica no caso de senadores e deputados” o levou a presumir inicialmente que os autores da lei excluíram o cargo de presidente. Johnson aceitou a sugestão contrária de um colega, mas se o texto criou tal presunção na mente de um ex-procurador-geral, é razoável pensar que ele pode ter criado a mesma presunção na mente dos ratificadores, os “pais fundadores” da Constituição dos EUA.

Na verdade, não temos ideia se os ratificadores compartilhavam a presunção inicial de Johnson. Isso porque ninguém descobriu um único exemplo de qualquer ratificador discutindo se a Seção 3 incluía o cargo de presidente dos Estados Unidos. Apesar dos esforços extraordinários dos pesquisadores, ninguém ainda encontrou evidências de que algum ratificador da Constituição tenha sequer considerado a possibilidade de a Seção 3 restringir o direito do povo de escolher seu presidente.

O silêncio deles sobre esse ponto é importante. Aqueles que defendem a desqualificação de Trump insistem que não há nada de “antidemocrático” em restringir as escolhas presidenciais do eleitorado nacional. A Constituição, afinal, contém várias disposições que negam ao povo o direito de eleger quem ele quiser. O Artigo II, Seção Um, por exemplo, impede que o povo eleja qualquer pessoa com menos de 35 anos de idade ou que seja um candidato nascido no exterior.

Essas qualificações são expressamente declaradas no texto e foram submetidas a um exame e debate rigorosos nas convenções de ratificação. No caso da Seção 3, a Suprema Corte está sendo solicitada a impor novas restrições ao processo democrático por meio de implicação textual e na ausência de qualquer debate público.

Essa leitura não é democraticamente apropriada nem textualmente necessária. E certamente não era “o objetivo a ser alcançado [ou] o mal a ser evitado” pela Seção 3.

Na melhor das hipóteses, o texto da Seção 3 é ambíguo em relação ao cargo de presidente. A Suprema Corte deve limitar a cláusula ao seu significado e escopo historicamente verificáveis.

Deixe que o povo tome sua própria decisão sobre Donald Trump.

*Kurt Lash, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Richmond, é autor de “The Reconstruction Amendments: Essential Documents” e “A Troubled Birth of Freedom: The Struggle to Amend the Constitution in the Aftermath of the Civil War”, e autor de artigos acadêmicos sobre a Seção 3 da 14ª Emenda.

