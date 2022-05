Ucrânia contra-ataca em Kharkiv e empurra Rússia para perto da fronteira, diz militar ucraniano

VILKHIVKA - A Ucrânia relatou ganhos nos conflitos com a Rússia nesta quarta-feira, 11, em um contra-ataque que pode sinalizar uma mudança de forças na guerra. Após dias de avanços ao norte e leste de Kharkiv, segunda maior cidade do país, militares ucranianos afirmaram sob anonimato que as forças do país empurraram os russos para poucos quilômetros da fronteira.

Antes do avanço, os russos estavam nos arredores de Kharkiv, localizada a 40 km da fronteira. Até agora, Kiev confirmou poucos detalhes sobre seu avanço na região nesta quarta-feira.

Caso se confirme o avanço próximo à fronteira russa, será o maior conquistado pela Ucrânia desde a expulsão das tropas russas de Kiev e do norte do país no início de abril. Se continuar como está, pode permitir que as forças ucranianas ameacem as linhas de suprimentos para a principal força de ataque da Rússia e até coloque alvos logísticos de retaguarda dentro da própria Rússia ao alcance da artilharia ucraniana.

Os combates no leste da Ucrânia ocorreram principalmente à distância, com forças ucranianas e russas lançando artilharia umas contra as outras, às vezes a dezenas de quilômetros de distância. Mas em alguns pontos, o combate acontece próximo em disputas de comando em colinas e redutos improvisados em cidades e vilarejos.

Veículo bombardeado em estrada próxima à Kharkiv nesta quarta-feira, 11. Ucranianos contra-atacam na região e empurram russos em direção à fronteira - Sergey Kozlov / EFE

Em Vilkhivka, uma aldeia destruída à leste de Kharkiv, recapturada pelas forças ucranianas, era possível escutar o barulho da artilharia e dos lançadores de foguetes dos combates próximos nesta quarta-feira. Embora a vila tenha sido recapturada pelas forças ucranianas semanas atrás, somente agora as linhas de frente do combate estão longe o suficiente para garantir uma segurança no local.

Apesar disso, as cenas de guerra ainda são presentes na vila. Além do barulho do conflito, o corpo inchado de um soldado russo estava abandonado nesta quarta-feira na escola bombardeada que serviu de quartel-general para a Rússia.

Mais perto da Rússia do que qualquer outra grande cidade ucraniana, Kharkiv tem sido um dos principais alvos das forças invasoras russas desde o início da guerra. Com uma grande população de falantes de russo e russos étnicos, a cidade é usada de exemplo pelo Kremlin como um lugar hostil aos russos que vivem na Ucrânia. Esse argumento é dado como prova do nazismo na Ucrânia - utilizado como uma das justificativas da guerra.

Os bombardeios em Kharkiv foram interrompidos nesta terça-feira, 11, pela primeira vez desde que a invasão russa começou no dia 24 de fevereiro, de acordo com militares ucranianos e autoridades locais. “Pela primeira vez desde o início da invasão russa, vivemos sem bombardeios constantes de Kharkiv pelo segundo dia”, disse o prefeito, Igor Terekhov, em entrevista por vídeo nesta terça-feira. “A cidade está revivendo e os negócios estão começando a funcionar.”

Em um esforço para recuperar terreno e impedir mais avanços ucranianos, os militares russos começaram a redistribuir forças de áreas ao redor da cidade de Izium para o campo de batalha de Kharkiv. Izium se tornou uma base de operações para os russos no leste, onde os dois países batalham pela região do Donbas.

“As forças russas provavelmente estão priorizando o reforço de seu agrupamento a nordeste de Kharkiv para evitar novas contra-ofensivas ucranianas na direção da fronteira às custas de operações ofensivas para o sudeste”, disse o Institute for the Study of War, um think tank com sede em Washington.

Estrada próxima à Kharkiv fica destruída após conflito entre militares russos e ucranianos. Cidade é bombardeada desde o início da guerra, no dia 24 de fevereiro - Sergey Kozlov / EFE

Autoridades adotam cautela sobre Kharkiv

Oficialmente, as autoridades ucranianas adotam cautela para falar sobre os avanços em Kharkiv. “Estamos tendo sucesso na direção de Kharkiv, onde estamos constantemente empurrando o inimigo para trás e liberando centros populacionais”, disse o brigadeiro-general Oleksi Hromov, vice-chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior da Ucrânia, sem fornecer detalhes.

O presidente Volodmir Zelenski disse que os sucessos colocam a segunda maior cidade da Ucrânia - sob constante bombardeio desde os primeiros dias da guerra - fora do alcance da artilharia russa. Entretanto, ele advertiu os ucranianos a não aumentarem as expectativas até o momento.

“Não devemos criar uma atmosfera de pressão moral excessiva, onde as vitórias são esperadas semanalmente e até diariamente”, disse ele em um discurso em vídeo durante a noite.

Tanques queimados

Durante a noite desta quarta (horário da Ucrânia), o estado-maior da Ucrânia disse que os seus militares capturaram Pitomnik, uma vila ao norte na estrada principal de acesso a Kharkiv, a meio caminho da fronteira russa. Enquanto isso, o governador da região russa de Belgorod, localizada do outro lado da fronteira, disse que uma vila foi bombardeada da Ucrânia e feriu uma pessoa.

Mais a leste, as forças ucranianas pareciam estar no controle da vila de Rubizhne, às margens do rio Donets. “Ele está queimado, assim como todos os tanques russos”, disse um soldado ucraniano à Reuters perto de Rubizhne, próximo às ruínas de um tanque. “As armas estão ajudando muito, as antitanque.” /REUTERS E NYT