Um helicóptero da Força de Defesa da Guiana, que levava pelo menos sete soldados a bordo, foi dado como desaparecido na quarta-feira, 6, em Essequibo, a região reivindicada pela Venezuela. Fontes do governo e do alto escalão militar, citadas pela mídia guianense, disseram que não suspeitam que o desaparecimento do Bell 412 esteja relacionado a um ataque.

O helicóptero, uma aquisição recente, era pilotado por um veterano militar e estava viajando de Ekereku para Olive Creek, na região de Essequibo. As más condições climáticas, que agora dificultam a busca pela aeronave, podem ter sido a causa do desaparecimento. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para a região.

O general Omar Khan disse à Associated Press que as Forças de Defesa da Guiana perderam contato com o helicóptero Bell 412 EPI após decolar do assentamento de Olive Creek, depois de fazer uma parada para reabastecimento. Ao ser questionado se a aeronave foi derrubada, Khan disse que não havia indícios de que isso tivesse acontecido. “Não temos informações que indiquem qualquer voo de aviões venezuelanos naquela área”, afirmou. “Não quero especular. Nossa prioridade é salvar as vidas de nossos oficiais e tropas.”

Desaparecimento de helicóptero ocorreu a cerca de 48 quilômetros a leste da fronteira com a Venezuela, na região de Essequibo, disputada entre Guiana e Venezuela. Foto: Martín SILVA / AFP

Nas últimas semanas, tropas venezuelanas com maquinaria e equipamento pesado têm se acumulado na fronteira com a Guiana, levantando especulações sobre uma possível invasão. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, disse que a Força de Defesa está “em alerta máximo” e em contato com aliados militares de outros países, incluindo os Estados Unidos, sobre a crise com a Venezuela.

O desaparecimento da aeronave, a cerca de 48 quilômetros a leste da fronteira com a Venezuela, ocorre em um momento de crescente tensão entre Guiana e Venezuela pela região de Essequibo, rica em minerais e próxima a enormes reservas de petróleo. A Venezuela reivindica a região como parte de seu território desde a época colonial espanhola, enquanto a Guiana sustenta que a fronteira definida por árbitros internacionais em 1899 está correta./Associated Press e EFE.