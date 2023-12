Um grande avião da Marinha dos Estados Unidos está preso em uma baía no Havaí há mais de 10 dias, depois de ultrapassar uma pista e pousar na água. Um vídeo divulgado nesta semana pelas autoridades norte-americanas, que ainda tentam descobrir como remover a aeronave, mostra que os pneus estão apoiado em um recife de corais.

Bove pessoas estavam a bordo quando o avião pousou em 20 de novembro em águas rasas perto da costa da Base do Corpo de Fuzileiros Navais do Havaí, na Baía de Kaneohe, e ninguém ficou ferido. A base fica a cerca de 16 quilômetros de Honolulu. A Marinha está investigando o que fez com que o avião ultrapassasse a pista.

As imagens subaquáticas mostram “os dois pontos de contato que a aeronave tem com o coral e o restante da aeronave flutuando acima”, disse a Marinha. O vídeo mostra pneus no coral enquanto pequenos peixes nadam em fendas nas rochas.

O comandante Mark Anderson, que lidera a unidade móvel de mergulho e salvamento da Marinha que trabalha no local, disse que o avião estava pousado em uma mistura de coral e areia. O motor esquerdo está apoiado em coral. O avião sobe um pouco com a maré, então todo o peso do avião não recai sobre o coral, disse ele na segunda-feira.

Uma equipe da Marinha removeu quase todos os estimados 2 mil galões de combustível do avião na segunda-feira, 27. A remoção do combustível reduzirá os riscos para o resto da operação de salvamento, segundo as autoridades envolvidas.

Continua após a publicidade

A Marinha dos EUA disse que as imagens subaquáticas mostram dois pontos onde o avião toca os corais na baía do Havaí. Foto: U.S. Navy via AP

A Baía de Kaneohe abriga recifes de coral , um antigo viveiro de peixes havaiano e um criadouro de tubarões-martelo. O diretor executivo do Sierra Club do Havaí, Wayne Tanaka, disse que o vídeo ressalta possíveis danos ao recife.

“Isso confirma o que sabemos: temos um avião a jato pousado em um recife de coral”, disse ele. “Não sabemos o quanto ele se moveu, o quanto poderia se mover.” As autoridades ambientais estaduais esperam realizar uma avaliação dos danos assim que o avião for removido./Associated Press.