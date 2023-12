Um homem com uma hipotermia grave foi encontrado no aeroporto parisiense de Orly no trem de pouso de um avião da Air Algérie que chegou da Argélia, informou uma fonte aeroportuária sob anonimato à AFP, agência francesa de notícias, na quinta-feira, 28.

“Encontramos um jovem na parte do trem de pouso de um voo que chegou de Orã (noroeste da Argélia)”, indicou uma fonte do aeroporto de Orly à AFP. O jovem, de 20 anos, está “vivo, mas em um estado de urgência absoluta devido a uma hipotermia grave”, disse essa mesma fonte.

Ele foi encontrado na manhã de quinta durante as “inspeções técnicas” da aeronave. Depois da intervenção da polícia dos transportes aéreos e dos serviços de emergência, ele foi enviado a um hospital.

Os voos comerciais costumam voar a uma altitude de cerca de 12 mil metros, onde se registram temperaturas inferiores a -50ºC. A taxa de mortalidade para pessoas que tentam viajar dessa maneira é de 77%, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. /AFP