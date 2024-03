Como antigos telefones fixos ainda são motivo de orgulho nos EUA em plena era digital

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE — Quando milhões de clientes da AT&T nos Estados Unidos ficaram sem serviço de telefonia celular por um breve período em fevereiro, Francella Jackson, 61 anos, de Fairview Heights, Illinois, disse que pegou seu velho telefone fixo com botão de pressão da Southwestern Bell e ligou para amigos “só para podermos rir das pessoas que não podiam usar os telefones.”

“Ora, não é ótimo podermos conversar e ter uma ótima conversa?”, ela se lembra de ter dito. “Nós demos boas risadas.”

PUBLICIDADE Derek Shaw, 68 anos, de York, Pensilvânia, disse que tem um celular Android, mas prefere falar com o telefone fixo preto sem fio em casa. A qualidade do som é melhor, disse ele, e o telefone é mais fácil de segurar durante longas conversas. O Shaw disse que também gosta de falar com as pessoas pessoalmente, em vez de falar pelo Zoom, e nunca se desfez da coleção de discos de vinil quando os CDs ficaram em alta na década de 1990. “Nunca pensei em abandonar meu telefone fixo”, disse ele. “Vou espernear quando for necessário.”

Para aqueles que ainda os têm, os telefones fixos são um retorno bem-vindo à era anterior aos smartphones Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com

Para muitos, os telefones fixos passaram a parecer tão essenciais quanto os navios a vapor e os telegramas na era dos smartphones. Mas para aqueles que ainda os utilizam, eles oferecem vantagens distintas. Motivados pela interrupção do serviço da AT&T em 22 de fevereiro e por um esforço da AT&T para eliminar gradualmente os telefones fixos tradicionais na Califórnia, aqueles que os possuem estão se manifestando em defesa dos telefones antigos.

Para eles, o telefone fixo é uma tábua de salvação durante as quedas de energia, um retorno bem-vindo à era pré-rolagem infinita dos apps e notificações de alerta, e uma alternativa mais confortável e com melhor som aos smartphones finos e pequenos.

“Adoro meu telefone fixo”, disse Jackson, que tem o aparelho desde a década de 1980. “As pessoas me chamam de antiquada, pois eu serei antiquada.”

Publicidade

Ela tem um celular, mas não tem internet em casa, disse. Ela gosta do fato de ainda se lembrar dos números de telefone de amigos e nunca ter uma chamada interrompida. “Sou um pouco nostálgica”, disse a Jackson. “Com a tecnologia, embora eu a adote, há algumas coisas às quais gosto de me apegar.”

Algumas pessoas mais jovens também veem vantagens nos telefones fixos. Cory Sechrest, 32 anos, de Chicago, disse que ele e sua namorada compraram um telefone fixo rosa para usar no caso de falta de energia. Ele disse que não conhece mais ninguém de sua idade que tenha um telefone fixo.

Quando os amigos o visitam, “eles fazem uma pausa, olham para o telefone e dizem: ‘O que é isso?’ diz ele. ”Provoca algumas risadas.’”

Um vermelhão de disco, um clássico modelo de telefone fixo Foto: YEVHENII KAZYKIN

Os telefones fixos podem parecer um portal para a era pré-internet. Muitos americanos cresceram com o clássico telefone rotativo montado na parede da cozinha que toda a família tinha que compartilhar, oferecendo confiabilidade, mas sem privacidade. Alguns conseguiram o telefone de hambúrguer no quarto quando adolescentes depois de implorar aos pais por semanas. Outros cobiçavam o telefone de bola de futebol americano que vinha gratuitamente com a assinatura da Sports Illustrated.

PUBLICIDADE A escritora Charli Penn escreveu no blog Apartment Therapy que, como uma millennial, ela adquiriu um telefone fixo porque ele lhe dá um descanso do celular, é mais fácil de ser usado pelo pai e a faz voltar no tempo. “Se as minissaias xadrezes, a guirlanda de hera e as botas de combate de sola grossa podem ter um retorno bem-vindo, por que não posso me aconchegar em uma conversa de horas usando meu telefone residencial sem fio, exatamente como fazia na minha adolescência e no início dos meus 20 anos?” escreveu Penn. Algumas pessoas também gostam de telefones fixos por motivos estéticos. Mark Treutelaar, coproprietário com a mulher, Galina, da Old Phone Shop, que vende e conserta telefones fixos em Franklin, Wisconsin, disse que notou um aumento nas vendas de telefones de parede e de mesa com discagem rotativa e cores vivas das décadas de 1960 e 70.

Publicidade

“Estamos vendendo mais telefones recentemente do que nunca”, disse Treutelaar. “As pessoas gostam deles porque se lembram de quando eram mais jovens e, mesmo que não tenham um telefone fixo, estão comprando-os apenas como decoração ou conectando-os a telefones celulares por Bluetooth.”

Outros dependem de telefones fixos em áreas rurais com cobertura irregular de celular. Ainda assim, os usuários de telefones fixos são uma minoria distinta nos Estados Unidos.

Cerca de 73% dos adultos americanos viviam em uma casa sem telefone fixo, mas com pelo menos um celular em 2022, de acordo com os dados mais recentes coletados pelo governo federal. A idade, sem surpresa, foi um fator fundamental no uso do telefone. Quase 90% dos americanos com idades entre 25 e 29 anos informaram que usavam apenas celulares, em comparação com menos da metade dos americanos com mais de 65 anos.

Menos da metade dos americanos acima dos 65 anos usa celulares Foto: Ingo Bartussek

Citando a queda na popularidade dos telefones fixos, a AT&T solicitou aos órgãos reguladores da Califórnia, no ano passado, que fossem dispensados da obrigação de manter a rede telefônica tradicional de fios de cobre, o tipo que conectou as residências americanas durante a maior parte do século passado.

A AT&T disse que o número de linhas fixas de cobre, conhecidas como serviço telefônico antigo simples, ou POTS (na sigla em inglês para plain old telephone service), que ela fornece na Califórnia caiu 89% de 2000 a 2021. Os clientes geralmente pagam cerca de US$ 34,50 por mês por esse serviço, de acordo com o Escritório de Advocacia Pública da Califórnia. Mas mesmo a maioria dos usuários de telefones fixos recorre principalmente aos celulares, de acordo com a AT&T.

“Assim como os aluguéis [de fitas de vídeo] da Blockbuster e os filmes da Kodak, o POTS caiu da primazia tecnológica para a obsolescência efetiva no decorrer de uma geração”, escreveu a AT&T no pedido à Comissão de Serviços Públicos da Califórnia.

A AT&T descreveu a proposta como parte de um esforço de vários anos para, eventualmente, transferir os clientes de telefonia fixa para telefones celulares ou para cabos de fibra ótica que transportam serviços de internet e telefonia fixa. A empresa afirma que 20 outros estados já permitiram que ela fizesse essa transição.

Publicidade

“Nenhum cliente ficará sem serviço de voz ou 911 [o número de emergência]″, disse Susan Johnson, vice-presidente executiva de transformação de linhas fixas da AT&T, em um comunicado. “Para os clientes que ainda não têm opções alternativas disponíveis, continuaremos a fornecer o serviço de voz existente enquanto for necessário.”

Seja por necessidade ou desejo estético, vendedores de telefones antigos perceberam aumento na procura pelos aparelhos Foto: Виктория Котлярчук - stock.adobe.com

Ainda assim, a proposta desencadeou uma forte reação, com centenas de usuários de linhas fixas enviando comentários públicos pedindo que a Califórnia a rejeitasse. Muitos afirmam que o sistema de fio de cobre, por ser geralmente autoalimentado, é a forma mais confiável de entrar em contato com os serviços de emergência se a energia falhar durante uma enchente, incêndio ou tempestade. A AT&T diz que os cabos de fibra são mais resistentes e fáceis de consertar, embora um telefone de fibra ótica “morra” sem uma bateria de reserva.

“Se tivermos problemas de saúde, especialmente, é muito importante poder usar nosso telefone rotativo”, disse Francesca Ciancutti, que mora no condado de Mendocino, Califórnia. “É absolutamente crucial. E todos os nossos vizinhos pensam da mesma forma.”

Essa é uma preocupação que tem levado muitas pessoas em todo o país a manter os telefones fixos.

Katie Lanza, 37 anos, de Fort Worth, disse que certa vez estava esperando a substituição do celular pelo seguro, que havia sido mastigado pelo cachorro, quando passou mal no meio da noite. Sem ter como pedir ajuda, ela se viu batendo na porta de um vizinho às 2h da manhã. Isso foi há cerca de 14 anos, disse ela, e desde então ela tem um telefone fixo.

“Sempre tive medo de que, se algo acontecesse com meu celular, eu não poderia ligar para ninguém”, disse Lanza.

Jackson afirmou que se preocupa com ataques cibernéticos que interrompam o serviço do celular. Mas, principalmente, disse ela, o telefone fixo é apenas uma maneira mais agradável de conversar com as pessoas depois do trabalho.

Publicidade

“Gosto de relaxar e lembrar das coisas como elas eram”, disse. “Para mim, é relaxante pegar o telefone e ter uma longa conversa com meus amigos pelo telefone fixo.”

Quandos os sinais de celular caíram, idosas se juntaram via telefone fixo para rir que podiam continuar falando pelo telefone Foto: smile - stock.adobe.com

The New York Times Licensing Group - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito do The New York Times

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.