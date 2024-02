Modern Love: O preço do sonho americano? Nossos momentos mais íntimos

Eu ria comigo mesmo, me perguntando quem fazia esse trabalho antes de nos casarmos. Esses poucos dias de lua de mel passaram num piscar de olhos.

Depois do casamento, Fancy se mudou para Dhaka comigo. Saí do albergue onde morava com outros solteiros para morar com ela. Alugamos uma casinha em Shanti Nagar. Era uma casa minúscula, apenas um cômodo, rodeada por uma varandinha que fazia as vezes de sala de estar. Tínhamos duas cadeiras de plástico na varanda. Fancy fez uma decoração linda com plantas e outros utensílios.

Depois do trabalho, passeávamos pela Bailey Road e por outros mercados. Gostávamos de assistir a peças no auditório da Associação de Mulheres. Nunca perdíamos nenhum evento no Centro Mundial de Literatura. Às vezes, de manhã cedo, íamos passear no Parque Ramna. Era um passeio tranquilo, com as ruas livres da agitação. Aqui e ali víamos grupos caminhando, correndo e fazendo exercícios.

Essa maravilhosa caminhada matinal em Shanti Nagar era uma alegria para nós. Apesar de muitos problemas regionais – inundações, congestionamentos, barulho – desfrutávamos desses pequenos prazeres.

Quando eu ia para o escritório, Fancy ficava sozinha em casa o dia todo, então sua mãe mandou uma garota para ajudá-la nas tarefas domésticas. Isso era um incômodo para mim. Quando voltava do trabalho, Fancy abria a porta e eu a carregava nos braços até a cama, depois a beijava com delicadeza e carinho – mas não podia continuar por causa da presença da jovem empregada na casinha.