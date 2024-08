A realidade é que esse movimento atual é fluído e se molda pelos interesses políticos de cada região. Hoje existem diferentes lideranças mundiais consideradas de esquerda e de direita que se alternam entre serem bastiões da liberdade de imprensa, do livre-mercado e das liberdades individuais.

A movimentação partidária em relação à IA começou recentemente, com a adição da promessa ao plano de governo de Donald Trump de que não será feita uma regulação de IA. Longe de ser o resultado de um posicionamento ideológico (na verdade, os republicanos são atualmente mais críticos ao livre-mercado do que os democratas), essa decisão veio após importantes lideranças de tecnologia, como Elon Musk, Marc Andreessen e Peter Thiel, terem apoiado enfaticamente a candidatura de Trump nas semanas anteriores.

Com isso, o partido democrata, que historicamente costuma ser muito mais pró-ciência e tecnologia, pode ser empurrado para o campo dos céticos em relação à IA, com consequências danosas para o futuro do desenvolvimento econômico dos EUA. No Brasil, esse direcionamento partidário ainda está em aberto, mas é questão de tempo para que a IA comece a ser considerada “coisa de bolsonarista” ou “coisa de petista”.