Elon Musk entra em território inexplorado com apoio a Trump para a presidência dos EUA

Cerca de 30 minutos depois que o ex-presidente americano Donald Trump foi baleado em um comício na Pensilvânia no sábado, 13, Elon Musk apoiou sua candidatura à Casa Branca.

“Eu apoio totalmente o Presidente Trump e espero que ele se recupere rapidamente”, escreveu Musk no X, a plataforma de rede social da qual é proprietário, compartilhando um vídeo de Trump levantando o punho.

PUBLICIDADE Em mais de 100 postagens após o tiroteio, Musk intensificou ainda mais seu discurso político. E na segunda-feira, 15, depois que Trump anunciou que o senador J.D. Vance, de Ohio, seria seu companheiro de chapa republicano, Musk postou congratulações e disse que foi uma “excelente decisão de @realDonaldTrump”. Com essas ações, Musk, de 53 anos, entrou em um território desconhecido. Ele rompeu com a tradição estabelecida pelos líderes de outras grandes empresas de rede social, nenhuma das quais endossou um candidato presidencial. Ao usar o X como um megafone para sua política - postando para seus quase 190 milhões de seguidores - Musk também eliminou qualquer ar de neutralidade da plataforma.

Agora, à medida que a eleição presidencial se aproxima, o apoio total de Musk aos candidatos republicanos levanta questões sobre como seus oponentes podem esperar ser tratados nesse site.

“Ele pode moldar a plataforma à sua imagem”, disse Gita Johar, professora da Columbia Business School que estuda o comportamento do consumidor. “Ele tem um grande número de seguidores e não esconde sua posição em relação a questões e política.”

Ele também virou de cabeça para baixo a noção de que o setor de tecnologia apoia candidatos democratas. Apesar de todas as reclamações de que as plataformas de rede social censuraram Trump e outros republicanos nos últimos anos, nenhum executivo sênior de uma das empresas expressou abertamente sua preferência por um candidato democrata.

Publicidade

Após o atentado contra o ex-presidente americano, Musk declarou seu apoio integral a campanha de Trump para a Casa Branca Foto: Susan Walsh/AP

Mark Zuckerberg, fundador da Meta, raramente faz postagens sobre política, e Jack Dorsey, ex-chefe do Twitter, tornou-se mais franco sobre o assunto somente depois que deixou o cargo há três anos. Satya Nadella, chefe da Microsoft, e Sundar Pichai, chefe do Google, também mantiveram silêncio sobre suas opiniões políticas nas respectivas plataformas sociais das empresas, LinkedIn e YouTube.

Além do endosso, um novo super PAC criado para ajudar Trump poderia obter o apoio de Musk, informou o jornal americano The New York Times na segunda-feira, 15. Os doadores fundadores do grupo, America PAC, incluem vários empreendedores de tecnologia ricos do círculo social de Musk.

Musk, X e a campanha de Trump não responderam aos pedidos de comentários para este artigo.

“Os bilionários arrogantes que só pensam em si mesmos não são o que os Estados Unidos querem ou precisam”, disse James Singer, porta-voz da campanha de Biden, em um comunicado. “Elon sabe que Trump é um otário que venderá os Estados Unidos.”

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Embora muitos jornais endossem candidatos políticos há muito tempo, a vasta escala das plataformas de redes sociais é semelhante aos primeiros dias da televisão, quando os espectadores ficavam grudados nos noticiários noturnos de algumas redes. E o impacto das plataformas sobre os consumidores - especialmente os jovens - cresceu consideravelmente nos últimos anos, à medida que o setor de notícias tradicionais encolheu. No que diz respeito a Musk e ao X, “está bem claro quais são suas opiniões políticas e agora as pessoas podem fazer uma escolha com mais transparência e informações sobre onde querem passar seu tempo online”, disse Sarah Kreps, diretora do Tech Policy Institute da Universidade de Cornell. Durante anos, Musk se absteve de compartilhar suas crenças políticas, em grande parte devido ao seu controle acionário na SpaceX, de acordo com três ex-executivos da empresa. A empresa de foguetes estava em uma competição acirrada com rivais para ganhar contratos espaciais do governo.

Publicidade

Em novembro de 2016, dias antes da eleição presidencial, Gwynne Shotwell, presidente e diretor de operações da SpaceX, pressionou Musk a dar uma entrevista ao canal americano CNBC, disseram as três pessoas. Durante a entrevista, ele deu um apoio morno a Hillary Clinton, dizendo que achava que Trump “não era o cara certo”.

“Ele não parece ter o tipo de caráter que reflete bem nos Estados Unidos”, disse Musk. As políticas econômicas e ambientais de Hillary eram “as certas”.

Publicidade

Musk, a pessoa mais seguida no site, acusou executivos de tecnologia rivais e a mídia de usar linguagem inflamatória que contribuiu para o ataque. Ele disse que o Serviço Secreto havia demonstrado “extrema incompetência” ou, em uma acusação para a qual não há provas, deixou o ataque acontecer deliberadamente.

Ele respondeu e ampliou uma postagem dizendo que Kimberly Cheatle, a diretora do Serviço Secreto, havia se concentrado indevidamente em “contratações de diversidade”. Relatos da direita têm defendido a teoria de que os esforços de diversidade, equidade e inclusão enfraqueceram a agência que protege os presidentes atuais e anteriores, e que as mulheres não eram capazes de proteger Trump.

Musk disse que o Secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, cujo departamento supervisiona o Serviço Secreto, “deveria estar na cadeia”.

O X tomará medidas contra postagens que espalhem desinformação ou elogiem o ataque, de acordo com um e-mail interno enviado no domingo e obtido pelo The New York Times.

“Em momentos como este, o mundo se volta para o X e temos a responsabilidade de proteger a conversa que está acontecendo em nossa plataforma”, escreveu Linda Yaccarino, diretora executiva da empresa.

Musk postou no domingo, 14, que o X era o lugar para encontrar a verdade, chamando a mídia tradicional de “uma máquina de propaganda pura”. Na segunda-feira, ele reconheceu a disseminação de informações incorretas pela plataforma ao atacar veículos de mídia como The Times e The Wall Street Journal.

“Quando algo está errado no X, é corrigido muito rapidamente, mas permanece errado por horas ou dias na mídia tradicional”, escreveu ele.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.