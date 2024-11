OpenAI estuda criar seu próprio navegador para continuar ameaçando o Google; entenda

A OpenAI, dona do ChatGPT estuda a criação de um navegador próprio para melhor integração com seus chatbots. A empresa de Sam Altman também considera parcerias com plataformas como Conde Nast, Redfin, Eventbrite e Priceline. As informações foram divulgadas pelo site The Information.

A criação de um navegador próprio poderia marcar uma nova era para o Google, que domina o setor de pesquisas. As duas companhias vêm disputando território desde o lançamento do ChatGPT, no final de 2022. Em resposta, o Google lançou seu chatbot de inteligência artificial (IA), o Gemini.

Navegador da OpenAI marcaria uma nova fase para o setor de pesquisas na internet Foto: Ascannio/Adobe Stock

PUBLICIDADE Enquanto a OpenAI já deu os primeiros passos nessa área, com o SearchGPT, o Google enfrenta algumas dificuldades desde que o Departamento de Justiça dos EUA aconselhou que a empresa vendesse o Chrome para descentralizar seu monopólio do setor de pesquisas na internet. A reportagem do The Information também acrescentou que a OpenAI está em discussões com a Samsung - uma das principais parceiras do Google - para integrar seus sistemas de IA nos aparelhos da marca. Além disso, a empresa de Sam Altman também estabeleceu uma forte aliança com a Apple, fazendo parte dos treinamentos de IA da Apple Intelligence.

A OpenAI não divulgou uma data de previsão para elaboração do projeto.