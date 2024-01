Brex, startup bilionária fundada por brasileiros, demite 20% dos funcionários

De acordo com a Brex, o crescimento rápido dos serviços companhia não pode ser acompanhado pela própria administração. De acordo com o site americano The Information, a empresa estava queimando cerca de US$ 17 milhões por mês no último trimestre, o que ajudou a deixar as contas apertadas.

“Este ano, decidimos analisar com afinco nossa estrutura atual e reduzir o número de camadas entre os líderes e o trabalho real que afeta os clientes”, afirmou Franceschi no comunicado, que também foi publicado no site da startup. “Isso resultou na difícil decisão de hoje”.