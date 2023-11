Bill Gates defende semana de trabalho de 3 dias com chegada da IA: ‘Pode ser OK’

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, declarou que pode ser possível um futuro em que a semana de trabalho seja menor que os cinco dias atuais, se o avanço da inteligência artificial (IA) permitir que os seres humanos “não trabalhem tanto”, disse em em entrevista ao podcast americano What Now? na quinta-feira passada, 23, segundo informou o site Business Insider.

O criador do Windows aponta que, se máquinas do futuro conseguirem preparar comidas e outras tarefas, não vai ser necessário que as pessoas trabalhem de segunda a sexta-feira para ter um salário. “Se você eventualmente tiver uma sociedade em que você trabalha apenas três dias por semana, isso provavelmente está OK”, declarou Gates.

Nos últimos meses, Bill Gates se mostrou entusiasmado com o avanço da robótica e inteligência artificial: “Eu não acredito que o impacto da IA vai ser tão dramático quanto a Revolução Industrial, mas certamente vai ser tão grande quanto a introdução do PC. Aplicações de processamento de palavras não acabaram com o trabalho de escritório, mas o mudaram para sempre”, escreveu Gates em post no blog pessoal em julho passado. “Empregadores e empregados tiveram de se adaptar, e assim o fizeram.”