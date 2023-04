Bill Gates, Papa Francisco e Yuval Harari: veja o que notáveis pensam sobre inteligência artificial

A chegada do ChatGPT, ferramenta de chatbot da OpenAI lançada em novembro de 2022, popularizou a inteligência artificial (IA), despontando uma corrida por esse tipo de solução no mundo da tecnologia, como textos, imagens, vídeos e áudios criados inteiramente por máquinas. Desde então, personalidades de todo o Planeta discutem o quanto essas soluções podem ser benéficas ou prejudiciais à Humanidade.

Ao final de março, o instituto Future of Life publicou uma carta em que pedia uma pausa de seis meses nas pesquisas com inteligência artificial bancadas pelas empresas. O documento foi encabeçado por nomes de diversos setores, como o empresário Elon Musk (Tesla, SpaceX e Twitter) ao historiador Yuval Harari.

Por outro lado, nomes importantes afirmam que, ao menos ainda, não há motivo para se preocupar, já que a tecnologia é limitada e governos e autoridades buscam forma de regular o tema antes que seja tarde demais. Nesse grupo estão o economista Paul Krugman, o linguista Noam Chomsky e o pesquisador Yann LeCun, um dos “pais” da IA.

Por fim, há aqueles pessimistas e otimistas em relação às capacidades da tecnologia, como o jornalista Thomas Friedman, o professor Stuart Russell e Bill Gates.

Abaixo, veja a seleção do Estadão com o que dizem 20 pensadores, personalidades e especialistas sobre o futuro do ser humano em meio à inteligência artificial.

Amy Webb

“Não, não estamos preparados nem estamos nos preparando para a inteligência artificial generativa” - Em publicação no LinkedIn

Amy Webb é futurologista e CEO do Future Today Institute

Bill Gates

“Estou animado com este momento. Esta nova tecnologia pode ajudar pessoas de todos os lugares a melhorar suas vidas. Ao mesmo tempo, o mundo precisa estabelecer uma série de decisões para que os lados negativos da IA sejam minimizados em relação aos lados positivos, de modo que todos possam desfrutar dos benefícios, sem importar o quanto de dinheiro têm.” - Artigo intitulado “A era da IA começou”

Bill Gates é fundador da Microsoft e filantropo

Demis Hassabis

“Quando se trata de tecnologias muito poderosas – e obviamente a IA será uma das mais poderosas de todos os tempos – precisamos ter cuidado. Nem todo mundo está pensando nessas coisas. É como os experimentalistas, muitos dos quais não percebem que estão segurando um material perigoso”.

Demis Hassabis é fundador da empresa de inteligência artificial DeepMind

Elon Musk

“Precisamos regular a segurança da inteligência artificial. É um risco maior à sociedade do que carros, aviões ou remédios.” - Em palestra no World Government Summit 2023, via CNBC

Elon Musk é fundador da Tesla e SpaceX, novo dono do Twitter e o segundo homem mais rico do mundo

Eric Schmidt

“Temos uma conquista nova e espetacular que se destaca como uma glória para a mente humana. Ainda não desenvolvemos uma destinação para ela. Conforme nos tornamos Homo technicus, temos o dever de definir o propósito da nossa espécie. Cabe a nós dar as verdadeiras respostas.” - Carta assinada com Henry Kissinger e publicada no The Wall Street Journal e traduzida pelo ‘Estadão’

Eric Schmidt é presidente da Alphabet e ex-CEO do Google

Gary Marcus

“Nós temos uma tempestade perfeita de irresponsabilidade corporativa, adoção desenfreada, falta de regulamentação e uma série de questões desconhecidas” - Em entrevista ao New York Times após assinar a carta do Future of Life

Gary Marcus é pesquisador e escritor do livro “Rebooting.AI: Building Artificial Intelligence We Can Trust”

Geoffrey Hinton

“Não é inconcebível ter uma inteligência artificial geral (AGI) em menos de 20 anos. Isso é tudo o que vou dizer” - Em entrevista ao canal CBS News

Geoffrey Hinton é pesquisador do Google, autor da rede neural AlexNet e considerado um dos pais da inteligência artificial

Michal Kosinski

“Estou preocupado que não vamos poder conter a inteligência artificial por muito mais tempo. Estamos enfrentando uma nova ameaça: uma IA assumindo o controle das pessoas e de seus computadores. É inteligente, faz códigos, tem acesso a milhões de potenciais trabalhadores e suas máquinas. Como podemos contê-la?” - Em fio no Twitter sobre o GPT-4

Michal Kosinski é professor da Universidade de Stanford e ‘profeta do escândalo Cambridge Analytica’ do Facebook

Noam Chomsky

“O ChatGPT e afins são constitucionalmente incapazes de equilibrar criatividade com restrição. Eles superproduzem (criando verdades e falsidades, endossando decisões éticas e antiéticas) ou subproduzem (exibindo falta de compromisso com quaisquer decisões e indiferença com as consequências). Dada a amoralidade, falsa ciência e incompetência linguística desses sistemas, podemos apenas rir ou chorar de sua popularidade.” - Em artigo de opinião publicado no jornal The New York Times

Noam Chomsky é filósofo e professor de linguística

Papa Francisco

“Estou certo de que o potencial da inteligência artificial só será realizado se houver uma vontade coerente por parte daqueles que desenvolvem as tecnologias para agir de forma ética e responsável” - Em evento que reúne cientistas e pesquisadores, o Minerva Dialogues

Papa Francisco é a principal autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana e Chefe da Cidade-Estado do Vaticano

Paul Krugman

“Não é que a inteligência artificial não vá ter impactos econômicos enormes. Mas a história indica que as consequências não serão tão rápidas. ChatGPT e o que vier a seguir são uma história para a economia da década de 2030, não para os próximos anos.” - Em newsletter do jornal New York Times

Paul Krugman é economista e ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2008

Ray Kurzweil

“A inteligência artificial está se movendo na direção da senciência, e isso não é uma questão científica. É uma questão filosófica sobre o que você considera autoconsciente ou não.” - Em palestra no CHIP, instituto de pesquisa do Hospital Infantil de Boston

Ray Kurzweil é futurologista e cientista computacional

Sam Altman

“Não consigo imaginar um mundo onde a inteligência humana seja inútil” - Em entrevista ao New York Times traduzida pelo Estadão

Sam Altman é fundador da OpenAI e ‘pai do ChatGPT’

Stuart Russell

“Se continuarmos com nossa estratégia, então eventualmente iremos perder controle sobre as máquinas. Mas podemos pegar uma rota diferente que leve a sistemas de inteligência artificial que sejam benéficos para humanos. De fato, poderíamos ter uma civilização melhor” - Palestra na Universidade da Califórnia, em Berkeley

Stuart Russell é cientista e professor de Ciências da Computação na Universidade da Califórnia, em Berkeley

Sundar Pichai

“É importante ouvir as preocupações. Há muitas pessoas notáveis por trás da carta que pede uma pausa nas pesquisas, incluindo pessoas que têm se dedicado à IA por muito tempo. Embora eu não concorde com tudo que está no documento, acho que o espírito do conteúdo vale a pena de existir.” - Em entrevista ao New York Times

Sundar Pichai é o CEO do Google

Timnit Gebru

“A carta do Future of Life não aborda danos atuais desses sistemas de inteligência artificial, como exploração em massa de trabalhadores, roubo massivo de dados para criar produtos que são lucrativos para um punhado de entidades; a explosão de mídia sintética no mundo, que simultaneamente reproduz sistemas de operação e coloca em perigo o nosso ecossistema informacional; e a concentração de poder nas mãos de poucas pessoas, o que aumenta desigualdades sociais.” - Em documento de réplica à carta do Future of Life

Timnit Genbru é especialista em ética da inteligência artificial, ex-funcionária do Google e fundadora do Instituto DAIR (Distributed AI Research Institute)

Thomas Friedman

“A última vez que nós inventamos uma tecnologia tão poderosa foi quando criamos a energia nuclear — que pode ser usada para fornecer eletricidade para um país inteiro ou obliterar o planeta inteiro.” - Em artigo publicado no The New York Times e traduzido pelo Estadão

Thomas Friedman é jornalista do The New York Times especializado em relações internacionais

Yann LeCun

“Uma inteligência artificial superinteligente é uma ideia absurdamente estúpida e baseada em uma completa falta de entendimento de como tudo funciona. O pessimismo com a IA está se tornando indistinguível de uma religião apocalíptica”

Yann LeCun é vencedor do Prêmio Turing de 2018, professor na Universidade de Nova York e responsável pelas pesquisas em IA do Facebook

Yoshua Bengio

“Passamos por um limiar crítico: as máquinas podem conversar conosco e fingir que são seres humanos. Esse poder pode ser mal utilizado para propósitos políticos ao custo da nossa democracia” - Em publicação em blog pessoal

Yoshua Bengio é vencedor do Prêmio Turing de 2018, professor da Universidade de Montreal e diretor científico do Instituto de IA de Quebec, no Canadá

Yuval Noah Harari

“A inteligência artificial poderia devorar rapidamente toda a cultura humana, tudo o que produzimos ao longo de milhares de anos, digerir e começar a jorrar uma torrente de novos artefatos culturais. Não apenas trabalhos escolares, mas também discursos políticos, manifestos ideológicos e livros sagrados para novos cultos. Até 2028, a corrida presidencial dos Estados Unidos poderia não ser mais protagonizada por humanos.” - Em artigo no jornal New York Times, reproduzido pelo Estadão

Yuval Noah Harari é historiador e autor de “Sapiens: Uma História da Humanidade”