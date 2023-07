Buscas pela rede social Bluesky crescem no Google após novos limites no Twitter; veja outras opções

Após as novas limitações de leitura de publicações no Twitter no último sábado, 1, as buscas pela rede social Bluesky dispararam no Brasil. Em relação aos últimos sete dias, as pesquisas no Google sobre a plataforma tiveram três picos: um no dia 1, por volta das 15h, próximo ao horário do anúncio do Twitter por Elon Musk, e outros dois picos ainda maiores às 1h e às 3h deste domingo, 2.

Buscas pela rede social Bluesky dispararam no Brasil neste fim de semana Foto: Divulgação/Bluesky

Usuários do Twitter relataram no sábado, 1º, o recebimento da mensagem de “limite de taxa” excedido, que impossibilita novas ações. Algumas horas depois, Elon Musk publicou que a empresa decidiu limitar a leitura de posts devido aos altos níveis de “extração de dados” e “manipulação do sistema”.

Os novos limites geraram descontentamento na plataforma. “RIP Twitter” (“rest in peace” em inglês, que em português é traduzido como “descanse em paz”) foi um dos assuntos mais comentados na rede social.

O Bluesky ainda está em fase de testes e para poder acessar a versão beta é preciso de um convite. No Twitter, diversos usuários compartilharam o desejo de serem convidados por pessoas que já estão ativas no aplicativo. Outra maneira de acessar a nova rede é entrar em uma fila de espera, disponível neste link.

O que é o Bluesky?

Bluesky é uma rede social que está sendo desenvolvida desde 2019 pelo co-fundador do Twitter, Jack Dorsey. A plataforma tem funcionalidades parecidas com o Twitter, apostando em textos curtos e uma linha do tempo contínua.

As funções são praticamente as mesmas: é possível fazer publicações em texto, com no máximo 256 caracteres, e em imagens, assim como excluir seus posts e curtir, comentar e repostar as publicações de outros usuários.

A rede é de código aberto e descentralizada, possibilitando que a comunidade desenvolva novas soluções a partir do código. Além disso, a plataforma pode funcionar como uma espécie de “metaverso das mídias digitais”, com suporte para diferentes redes sociais dentro de uma só plataforma.

Veja outras opções ao Twitter

Mastodon

O Mastodon é um forte candidato a ser o “novo Twitter”. Criada em 2016, essa é uma rede social descentralizada, gratuita, sem publicidade e de código aberto - podendo ser aprimorada pelos próprios usuários ou desenvolvedores externos.

Para interagir no Mastodon, você deve ingressar em um servidor (administrado por uma organização, uma pessoa ou até por um grupo de pessoas) e as políticas de moderação dentro desses servidores dependem de cada administrador, apesar de existirem regras gerais que devem ser seguidas pelos servidores. É possível interagir em mais de um servidor e até criar o seu próprio, além de ser possível, também, seguir outros usuários.

No Mastodon, as publicações são chamadas de toots, limitadas a 500 caracteres cada. Assim como no Twitter, é possível publicar fotos, vídeos ou até arquivos de áudio e subir hashtags.

O aplicativo está disponível tanto para dispositivos Apple quanto para Android. Para criar uma conta, basta clicar aqui e seguir as instruções do site quanto a interesses e idioma.

Reddit

O Reddit já é uma plataforma de fórum mais antiga e conhecida, lançada em 2005. A diagramação do site não é igual ao Twitter; para interagir, é possível acessar comunidades de bate papo chamados “subreddits” para diversos interesses, como música, anime, política, etc.

Durante as conversas nas comunidades, é possível iniciar uma discussão, fazer votações e até criar novos tópicos dentro das discussões em aberto. Assim como no Mastodon, cada subreddit tem sua própria política de moderação e regras que devem ser seguidas pelos membros.

Koo

O Koo é uma plataforma indiana mais recente, lançada em 2020. É um aplicativo em ascensão, muito semelhante ao Twitter — inclusive o ícone é um passarinho amarelo.

Para interagir na plataforma, os usuários podem fazer postagens que aparecem na página inicial do app, além de ser possível comentar nas demais publicações do feed.