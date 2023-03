ChatGPT faz ‘aparição’ especial na série animada South Park; confira

A série animada South Park, lançada em 1997, é conhecida por satirizar a sociedade dos Estados Unidos e falar de temas em alta no país americano. Atualmente em sua 26ª temporada, o seriado desferiu piadas contra o chatbot da moda no mundo da tecnologia: o ChatGPT, que usa inteligência artificial (IA) para criar qualquer tipo de texto a partir de comandos feitos pelo usuário.

O episódio, que é o quarto da temporada, foi ao ar nos EUA no dia 8 de fevereiro e, no Brasil, um mês depois, na última quarta-feira, 8 de março. O enredo gira em torno do personagem Stan, a procura do amigo Clyde para pedir ajuda em seu relacionamento com Wendy, que reclamou sobre a forma com que o namorado respondia suas mensagens.

Como conselho, Clyde diz que usa o ChatGPT para responder todas as mensagens da namorada. Em seguida, Stan segue a dica de Clyde e salva o relacionamento com Wendy — mas sem prestar atenção na conversa que tem com a garota, apenas reproduzindo as respostas da inteligência artificial automaticamente.

Ao final do episódio, as personagens zombam da “escrita previsível” do chatbot, algo criticado por usuários da plataforma no mundo real.

O ChatGPT, criado pela empresa OpenAI, vem impressionando com suas habilidades e movimentando grandes empresas de tecnologia, que começaram a investir em criar suas próprias IAs. Além disso, mesmo ainda cometendo erros, o chatbot, através de pesquisas, provou ser capaz de passar em provas, como de capacitação médica nos EUA e até na 1ª fase da OAB.

Confira o trecho do episódio em que Stan usa o ChatGPT para responder as mensagens de sua namorada:

