Elon Musk quer criar sua própria IA para competir com ChatGPT

O bilionário Elon Musk entrou em contato com pesquisadores de inteligência artificial (IA) nas últimas semanas com a intenção de abrir um novo laboratório de pesquisa na tecnologia - a intenção seria buscar uma alternativa ao ChatGPT, da OpenAI.

Segundo o site The Information, Musk estaria recrutando o pesquisador Igor Babuschkin, que recentemente deixou o laboratório de inteligência artificial DeepMind, do Google. O empresário teria discutido com Babuschkin a possibilidade de montagem de um time de pesquisa em IA, mas o plano ainda é vago e o pesquisador afirmou não ter assinado oficialmente a iniciativa.

Em 2015, Elon Musk, junto de Sam Altman, confundou a OpenAI, empresa criadora do ChatGPT. Ele, porém, deixou o conselho da companhia em 2018, citando conflito de interesses entre a startups e suas outras empresas, SpaceX e Tesla. Assim, Musk deixou de surfar na onda do chatbot, que usa o modelo de linguagem GPT-3 para gerar diversos tipos de texto a partir dos comandos do usuário.

A tecnologia vem chamando a atenção de diversas empresas, o que levou a Microsoft, por exemplo, a adicionar o ChatGPT ao buscador Bing. Além disso, outras grandes companhias como Google, Meta e a chinesa Tencent estão em alerta com a novidade e lançaram ou pretendem lançar suas próprias IAs.