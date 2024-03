Cientistas fazem abaixo-assinado contra armas biológicas geradas por IA

Amodei e outros preocupam-se com o fato de que, à medida que as empresas aprimorarem os LLMs e os combinarem com outras tecnologias, surgirá uma séria ameaça. Ele disse ao Congresso que isso está a apenas dois ou três anos de distância.

A OpenAI, fabricante do ChatGPT, realizou um estudo semelhante que mostrou que os LLMs não eram significativamente mais perigosos do que os mecanismos de busca. Aleksander Mądry, professor de ciência da computação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e chefe de preparação da OpenAI, disse que esperava que os pesquisadores continuassem a aprimorar esses sistemas, mas que ainda não tinha visto nenhuma evidência de que eles seriam capazes de criar novas armas biológicas.

Os LLMs atuais são criados por meio da análise de enormes quantidades de textos digitais coletados na Internet. Isso significa que eles regurgitam ou recombinam o que já está disponível on-line, inclusive informações existentes sobre ataques biológicos. e