‘Mãe do ChatGPT’ teve papel fundamental na demissão de Sam Altman da OpenAI; entenda

Mais de três meses depois que o conselho de administração da OpenAI demitiu brevemente Sam Altman, executivo-chefe da empresa de inteligência artificial (IA), ainda restam dúvidas sobre o que exatamente levou o grupo a tomar uma atitude tão drástica.

Um relatório de um escritório de advocacia externo, que deve ser divulgado nos próximos dias, poderá esclarecer melhor a decisão da diretoria, bem como os cinco dias caóticos que antecederam o retorno de Altman à empresa. Mas, alguns detalhes já estão surgindo e mostram papel de Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI e considerada como "mãe do ChatGPT", na demissão.

Murati escreveu um memorando para Altman levantando questões sobre sua gestão e também compartilhou suas preocupações com a diretoria. Essa ação ajudou a impulsionar a decisão da diretoria de forçá-lo a sair.

Mira Murati, "mão do ChatGPT", teve papel importante na demissão de Sam Altman Foto: Jim Wilson/The New York Times

Na mesma época, Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI, expressou preocupações semelhantes, citando o que ele caracterizou como o histórico de comportamento manipulador de Altman. Embora não tenha ficado claro se eles ofereceram exemplos específicos, os executivos disseram que Altman às vezes criava um ambiente de trabalho tóxico ao afastar executivos que não apoiavam suas decisões.

As interações de Murati com a diretoria oferecem uma visão dos problemas que se alastram nos níveis mais altos da OpenAI, embora ambos os executivos tenham apoiado publicamente o retorno de Altman à empresa.

WilmerHale, o escritório de advocacia que está conduzindo a investigação, deve concluir o processo em breve. Espera-se que a empresa anuncie um novo conselho de administração ao mesmo tempo. Vários diretores deixaram a diretoria depois que Altman retornou à empresa em novembro.

Hannah Wong, porta-voz da OpenAI, disse em um comunicado que a equipe de liderança da empresa, liderada por Murati durante seu período como CEO interina, pediu unanimemente o retorno de Altman, assim como uma carta aberta assinada por 95% dos funcionários da OpenAI.

“O forte apoio de sua equipe ressalta que ele é um CEO eficaz, aberto a diferentes pontos de vista, disposto a resolver desafios complexos e que demonstra preocupação com sua equipe”, disse Wong. “Aguardamos ansiosamente as conclusões da análise independente em relação às alegações sem fundamento.”

Altman não quis comentar. O advogado de Sutskever, Alex Weingarten, disse que as alegações de que ele havia abordado a diretoria eram “categoricamente falsas”.

Murati não respondeu a um pedido de comentário. Mas, em uma mensagem aos funcionários da OpenAI após a publicação deste artigo, ela disse que ela e Altman “têm uma parceria forte e produtiva e eu não tive vergonha de compartilhar feedback com ele diretamente”.

Ela acrescentou que “quando membros individuais da diretoria me pediram feedback sobre Sam, eu forneci - todo o feedback que Sam já conhecia”, e isso não significa que ela era “responsável ou apoiava as ações da antiga diretoria”.

As acusações de Murati

Em outubro, Murati abordou alguns membros do conselho e expressou preocupações sobre a liderança de Altman.

Ela descreveu o que alguns consideravam ser o manual de Altman, que incluía a manipulação de executivos para conseguir o que ele queria. Primeiro,Murati disse que Altman dizia às pessoas o que elas queriam ouvir para encantá-las e apoiar suas decisões. Se elas não concordassem com seus planos ou se levassem muito tempo para tomar uma decisão, ele tentava minar a credibilidade das pessoas que o desafiavam.

Murati disse à diretoria que já havia enviado um memorando particular a Altman descrevendo algumas de suas preocupações com o comportamento dele e compartilhou alguns detalhes do memorando com a diretoria, disseram as pessoas.

Na mesma época, em outubro, Sutskever procurou os membros da diretoria e expressou questões semelhantes sobre Altman.

Disputas internas e pressões públicas marcaram o retorno do executivo-chefe à empresa de IA Foto: Dado Ruvic/Reuters

Em alta Link Apple lança recurso antirroubo para o iPhone no Brasil; entenda como vai funcionar 'Geração digital' tem dificuldade ao usar computadores e enfrenta desafios no mercado de trabalho Apple cria novo recurso antirroubo para o iPhone; entenda como vai funcionar Alguns membros da diretoria estavam preocupados com a possibilidade de Murati e Sutskever deixarem a empresa se o comportamento de Altman não fosse resolvido. Eles também ficaram preocupados com a possibilidade de a empresa sofrer um êxodo de talentos. Houve outros fatores que influenciaram a decisão. Alguns membros estavam preocupados com a criação do OpenAI Startup Fund, um fundo de risco iniciado per Altman. Ao contrário de um fundo de investimento típico de uma empresa, que é uma extensão legal da corporação, Altman detinha a propriedade legal do fundo da OpenAI e captou dinheiro de parceiros limitados externos. A OpenAI disse que a estrutura era temporária e que Altman não receberia benefícios financeiros dela. O fundo da OpenAI usou esse dinheiro para investir em outras empresas iniciantes de inteligência artificial. Alguns membros da diretoria ficaram preocupados com o fato de Altman ter usado o fundo para evitar a responsabilidade da estrutura de governança sem fins lucrativos da OpenAI. Eles confrontaram Altman sobre sua propriedade legal e controle operacional sobre o fundo no ano passado. Relembre os dias de caos na OpenAI Desde novembro, a OpenAI e seus investidores têm se esforçado para conter as consequências do incidente, que ameaçou derrubar uma das mais importantes startups do mundo. A OpenAI foi avaliada em mais de US$ 80 bilhões em sua última rodada de financiamento. Grande parte dos mais de 700 funcionários restantes da OpenAI - muitos dos quais ameaçaram se demitir quando Altman foi demitido - espera deixar para trás os acontecimentos de novembro.

Mas há outros que esperam que a investigação da WilmerHale forneça um relato completo dos eventos que envolveram a demissão de Altman.

Na época da demissão de Altman, o conselho de seis pessoas da OpenAI incluía Sutskever; Helen Toner, pesquisadora de IA que trabalha em um think tank da Universidade de Georgetown; Adam D’Angelo, ex-executivo do Facebook; Greg Brockman, cofundador e presidente da empresa; Tasha McCauley, cientista adjunta de gerenciamento sênior da RAND Corporation; e Altman.

Os membros do conselho começaram a discutir os próximos passos depois de serem abordados por Murati e por Sutskever. O conselho planejava nomear Murati como CEO interina enquanto realizava uma busca por um novo CEO, disseram as pessoas. A diretoria destituiu Altman em 17 de novembro.

Nos dias seguintes, Altman travou uma luta pública para recuperar sua posição, usando uma mistura de pressão pública e aliados poderosos no Vale do Silício para pressionar por sua reintegração. A maioria dos 770 funcionários da OpenAI ameaçou se demitir se ele não fosse reintegrado como executivo-chefe. Murati e Sutskever rapidamente - e publicamente - disseram que apoiavam o retorno de Altman à empresa. Sutskever não retornou às suas funções regulares na empresa.

Como condição para a reintegração de Altman, os executivos concordaram em reorganizar a diretoria da OpenAI para incluir um grupo de diretores mais diversificado e independente. O conselho de seis pessoas da OpenAI foi reduzido a um conselho interino de três pessoas: Bret Taylor, ex-executivo da Salesforce e do Facebook, entrou como presidente do conselho, ajudando a nomear um novo grupo de diretores. Lawrence H. Summers, ex-secretário do Tesouro, também entrou no conselho. D’Angelo permanece no conselho.

Após cinco dias de idas e vindas públicas, Altman retornou ao seu trabalho.