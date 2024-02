Não só direções: Veja 3 dicas para virar um mestrão do Google Maps

THE WASHINGTON POST - O Google Maps pode ser incrível - e, muitas vezes, enlouquecedor - para obter instruções de direção. Mas o aplicativo é uma caixa de joias repleta de outros recursos úteis, se você tiver paciência suficiente para aprender suas peculiaridades.

Mais de um bilhão de pessoas usam o Google Maps regularmente. Mas, como o aplicativo tem um zilhão de recursos que se sobrepõem, pode ser assustador usá-lo além do básico conhecido.

Experimente estas três dicas para melhorar seu desempenho no Google Maps — lembrando que as instruções são para a versão do aplicativo, e não para o site.

Veja como aproveitar ao máximo seu app Google Maps Foto: Alice Labate/Estadão

Use ‘Listas’ para manter o controle de seus locais favoritos

PUBLICIDADE Eu uso esse recurso para salvar locais de observação de pássaros, lojas de bicicletas onde posso obter ajuda para reparos de emergência em qualquer lugar e restaurantes que quero experimentar com anotações sobre os pratos que ouvi ou li a respeito. Para salvar um restaurante em uma lista do Google Maps:

Pesquise o nome do restaurante. Quando os detalhes forem exibidos, observe as opções à direita de Direções. Escolha a opção Salvar e toque em Nova lista na parte superior da tela seguinte. Dê a ela um nome como “Melhores hambúrgueres”. Toque em Criar no canto superior direito.

Você pode manter sua lista privada ou selecionar Compartilhada e adicionar amigos e familiares para sugerir seus locais favoritos para hambúrgueres. Para ver suas listas e lugares individuais dentro de uma lista, vá para a tela principal do Google Maps e toque em Salvos na parte inferior do aplicativo. Depois que os locais forem salvos em uma lista, você poderá tocar neles para Adicionar uma observação sobre este local. Se a sua prima Julie disse que você precisa pedir os anéis de cebola com queijo na lanchonete dela, coloque isso na anotação.

Quando estou fora de casa, abro meu aplicativo do Google Maps para ver se há algum restaurante da lista de melhores hambúrgueres por perto. Além das listas, o Google Maps tem opções para salvar lugares nas categorias semelhantes Quero ir ou Lugares com estrela. Isso pode parecer muito complicado. Você pode escolher apenas um ou usar os três recursos de forma diferente.

O Google disse que está “melhorando constantemente a experiência do Google Maps” para facilitar a localização de informações úteis.

Faça download de mapas para áreas em que dados móveis podem ficar instáveis

Tente fazer o download de um mapa se estiver indo para fora do país e estiver preocupado com as tarifas de dados telefônicos ou se for a lugares com serviço de telefonia móvel instável. Um mapa baixado funcionará bem sem sinal de celular.

Para fazer download de um mapa parcial no Google Maps:

PUBLICIDADE Escolha uma área que você deseja salvar. Selecione a foto ou as iniciais do seu perfil no canto superior direito da tela. Escolha Mapas off-line e, em seguida, Selecione seu próprio mapa. Aumente ou diminua o zoom até destacar a área que deseja salvar. Toque em Baixar. Sua seção do mapa agora está acessível quando você não tiver uma conexão com a internet. Use indicadores visuais para obter instruções passo a passo para caminhar Digamos que você esteja a 800 metros de um restaurante da sua lista de melhores hambúrgueres, mas não sabe como chegar lá a pé. Você pode clicar em Direções no Google Maps para obter instruções passo a passo - ou você pode aumentar a potência dessas instruções. Clique em ao vivo no canto inferior direito da tela do Google Maps e aponte seu telefone para o que está ao seu redor (o telefone pode pedir sua permissão para ligar a câmera).

O Google coloca setas virtuais na sua tela que indicam a próxima curva à esquerda. É como o jogo Pokémon Go, mas para direções de pedestres.

Tome cuidado com esse recurso. Você não quer ser um perigo para si mesmo ou para os outros ao segurar o telefone constantemente na frente do rosto (o aplicativo o repreende se você o usar dessa forma).

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.