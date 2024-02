Esse casal se apaixonou com uma ajuda essencial da IA. Conheça a história

THE NEW YORK TIMES - Em junho de 2023, LeRoy Romero dirigiu quatro horas de sua cidade natal, Peoria, Arizona, até um restaurante Applebee’s em Mexicali, México, para encontrar Brenda Ochoa pela primeira vez.

PUBLICIDADE Foi um encontro às cegas, marcado por um amigo em comum que havia percebido uma possível combinação. No início, Romero, que trabalha como agente de empréstimos hipotecários, sabia que achava a Brenda, uma negociante de cassino de 29 anos, atraente e que ela era bem mais alta do que ele. Ele também previu um pequeno problema: Romero não falava espanhol, a língua nativa de Brenda. E ela não falava inglês. Enquanto tomavam uma margarita, Romero sugeriu que usassem aplicativos de tradução como o Google Tradutor e o DeepL para se conhecerem. Atuando como seus interlocutores, os aplicativos inadvertidamente criaram menos conversa fiada. O casal falou sobre suas inspirações e onde se viam daqui a um, três e cinco anos. “Senti que era bom não ter tanta conversa inútil”, disse Romero, 45 anos.

Depois que um aplicativo de IA de dublagem ajudou um casal a superar a barreira da linguagem, eles se apaixonaram Foto: Gill Button/The New York Times

Porém, mais tarde naquele mês, Romero percebeu que poderia haver uma maneira ainda mais fácil de se comunicar. No trabalho, ele usa um aplicativo chamado Captions para criar vídeos e responder a perguntas de clientes. O aplicativo usa inteligência artificial (IA) para ajudar os usuários a editar e gravar vídeos, além de escrever scripts e adicionar legendas. Ele lembra que seu amigo o incentivou a testar o aplicativo com Brenda, dizendo: “Cara, você tem um botão de tradução. Traduza e mande um vídeo para ela”.

Assim como o HeyGen, o Verbalate e o Zeebra, que lançaram softwares semelhantes no ano passado e atraíram milhões em investimentos de capital de risco, o Captions permite que os usuários não apenas adicionem legendas aos seus vídeos, mas também traduzam e façam dublagem labial dando aos usuários a capacidade de sincronizar o áudio e os movimentos labiais com um idioma de destino, como espanhol, hindi, italiano ou japonês. O recurso de dublagem labial, que também é um aplicativo autônomo, pode imitar os movimentos labiais naturais de uma pessoa e ecoar seu tom de voz. Isso significa que um vídeo de Romero pode parecer e soar exatamente como ele - apenas em espanhol.

16:02. Plin. Mensagem enviada.

A tecnologia há muito tempo medeia a comunicação com interesses românticos e possíveis pretendentes. Clicar para as DMs, deslizar para a direita e trocar um fluxo interminável de mensagens ao longo do dia se tornou a norma. Embora alguns tenham receio de deixar a inteligência artificial entrar em suas vidas amorosas, outros começaram a adotá-la, usando chatbots para redigir cartas de amor e aliviar o tédio dos encontros online. Alguns especialistas dizem que histórias como a de Romero e Brenda podem se tornar mais comuns.

Publicidade

Quando as pessoas dizem: “Nossa, estamos namorando em um mundo de IA”, eu penso: “Bem, quem nunca usou o Google Tradutor?”, disse Julie Spira, especialista em relacionamentos cibernéticos e autora do livro de memórias “The Perils of Cyber-Dating” (Os Perigos do Namoro Online, em tradução literal). “Por isso, acho que a IA faz parte do kit de ferramentas de namoro.”

Como coach de namoro que estuda a interseção entre amor e tecnologia e está no setor há 30 anos, a Julie observou a mudança no cenário de namoro digital para incluir a tecnologia de novas maneiras, como os aplicativos e plataformas de namoro com IA que alistam a tecnologia para ajudar os usuários com fotos melhores.

“Acho que encontrar o amor é uma combinação de sugestões, por meio da IA - qualquer que seja a forma de IA que você queira usar - e intuição, confiando em seu instinto”, disse ela. “Precisamos nos dar conta de que, assim como o namoro online não é mais um namoro online - é apenas um namoro, o namoro com IA também será conhecido apenas como namoro, porque (a tecnoogia) já está sendo usada em todos os aplicativos.”

Romero visita a Brenda no México cerca de uma vez por mês. Mas quando eles estão separados, o aplicativo com tecnologia de IA transporta Brenda para a cozinha de Romero ou para um torneio de luta livre enquanto ele treina seu filho adolescente. Eles trocam mensagens no WhatsApp e conversam por vídeo enquanto a Brenda se prepara para o trabalho. Além do recurso de dublagem labial, Brenda costuma usar seu iPad para traduzir o tête-à-tête, enquanto Romero usa o Timekettle WT2 Edge - fones de ouvido com tradução simultânea bidirecional que o ajudam a acompanhar uma conversa em tempo real.

Como seus horários de trabalho são diferentes, a Brenda geralmente está trabalhando enquanto Romero está dormindo. “Mas, de manhã, é sempre ‘Bom dia, amor’, acompanhado de um vídeo de LeRoy me desejando um bom dia”, disse ela.

Os aplicativos de tecnologia nem sempre são perfeitos, mas Romero disse que às vezes isso é bom.

“Não há repetições a menos que você grave o vídeo várias vezes”, disse Romero sobre o aplicativo de dublagem labial. “Acho que ele traz à tona as imperfeições perfeitas da comunicação, e acho que isso ajuda você a crescer.”

Publicidade

Em outubro, Romero enviou uma nova mensagem de vídeo traduzida - dessa vez para a avó de Brenda, pedindo sua bênção antes de pedi-la em casamento pessoalmente. Ao dispensar seus ajudantes de IA, Romero disse que memorizou meticulosamente frases em espanhol durante as semanas que antecederam o noivado. Eles estão planejando um casamento para os próximos meses em Rosarito, no México.

Eles sabem que provavelmente não dependerão de ferramentas de IA para sempre: o casal também começou a ajudar um ao outro a aprender espanhol e inglês à moda antiga. “Tento ensinar a ele cinco flashcards por dia quando ele está comigo”, disse Brenda.

Em uma entrevista conjunta neste mês, o casal conversou em ambos os idiomas, ocasionalmente fazendo uma pausa para se certificar de que estavam na mesma página - e para que Romero pudesse oferecer um “te amo”, em espanhol, à Brenda.

Haniyeh Mahmoudian, especialista em ética de IA global da DataRobot, uma empresa que ajuda as empresas a desenvolver e usar inteligência artificial, disse que é importante entender os limites da tecnologia.

É um “equívoco presumir que a IA é infalível”, disse ela. “As ferramentas de dublagem de IA, como qualquer tecnologia, têm suas limitações e erros.”

Ela disse que vale a pena ter isso em mente, pois é possível que mais pessoas “confiem mais nos algoritmos de IA para determinar parceiros compatíveis, baseando essas decisões no julgamento da IA sobre como os possíveis parceiros se comunicam e outras características sutis identificadas pela tecnologia”.

No caso de Brenda e Romero, a tecnologia é apenas parte da equação. O resto, segundo eles, se resume à química e ao empenho em seu relacionamento.

Publicidade

“Não é complicado”, disse Brenda. “Temos muitos métodos que usamos para nos comunicar, e isso facilita as coisas.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.