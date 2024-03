Faxina manual continua sendo a melhor forma de organizar o e-mail; veja como cuidar da sua caixa

Um dos recursos mais antigos da internet, o e-mail é também indispensável e exigido em praticamente tudo o que fazemos online: de compras ao uso de plataformas e serviços digitais. Infelizmente, isso também significa que a cada nova aquisição ou registro em um novo site, aplicativo ou jogo, novos mensagens serão geradas, bem como inscrições automáticas em listas indesejadas, tornando a luta contra o lixo eletrônico e as propagandas uma batalha constante - e aparentemente impossível.

Além da ansiedade e sensação de desorganização que uma caixa de e-mails abarrotada com milhares de mensagens não lidas pode causar, a acumulação pode resultar em falta de espaço. O Gmail, por exemplo, oferece 15 GB de armazenamento gratuito, compartilhado com os serviços Google Drive e Google Fotos. Embora e-mails não costumem ocupar tanto espaço, se acumulados ao longo de anos, eles podem agravar o problema – especialmente se contiverem imagens e arquivos anexados.

Limpar o e-mail ainda exige muito trabalho manual Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

PUBLICIDADE Existem extensões para navegadores como o Chrome, Edge, Firefox e Opera que ajudam a resolver o problema da caixa de mensagem lotada. Contudo, além de serem pagas por meio de assinaturas caras mensais ou anuais (inclusive aquelas aparentemente gratuitas), as ferramentas estão longe de serem a solução milagrosa que prometem. Segundo uma reportagem do The New York Times, que realizou testes e ouviu especialistas, os programas não fazem o cancelamento em massa das inscrições, como prometem. Em vez disso, eles geralmente criam filtros e os escondem em pastas ou os movem para a lixeira. Isso não impede, contudo, os e-mails indesejados de continuarem invadindo sua caixa de mensagem.

Além de não resolver o problema de forma definitiva, a maioria dos programas desse tipo ainda têm acesso a seus e-mails pessoais e podem coletar dados sensíveis. O programa Unroll.me, que promete fazer cancelamentos de inscrições em massa, por exemplo, foi acusado em 2017 de vender dados para empresas terceiras, incluindo o Uber.

Assim, a melhor maneira de manter as caixas de entrada organizadas, infelizmente, ainda é na base da criação de filtros, cancelamento de inscrições e limpeza manual. Contudo, realizar esses processos aos poucos durante a rotina do dia-a-dia e criar o hábito de eliminar ou bloquear e-mails invasores assim que eles são notados pode ser a fórmula da vitória que você procurava.

Veja as dicas para manter seu e-mail sob controle

Cancele assinaturas e apague e-mails retroativamente

Saia de newsletters e listas indesejadas. Muitos serviços de e-mail facilitam esse processo com um botão ou link “cancelar inscrição” ao lado do remetente, sem que você precise ficar caçando-o no fim da mensagem, onde geralmente ele encontra-se escondido. Nem sempre, porém, essa opção fica disponível. Nestes casos, use o atalho Ctrl + F (ou Cmd + F no Mac) para procurar algo na página e digite “unsubscribe” ou “desinscrever”.

Isso não elimina todos os e-mails anteriores que você recebeu deste rementente. Aproveite a etapa e já procure o nome do remetente no campo pesquisar, entre aspas (por exemplo, “black friday”) para identificar todos as mensagens recebidas desta fonte ou com este termo. Lembre-se de selecionar todos os e-mails automaticamente, clicando no ícone de caixinha com um visto dentro, encontrada no alto da tela e selecionando “todos” (no Gmail). Caso haja mais de 100 mensagens na mesma página, certifique-se de clicar no link “Selecionar todas as conversas que correspondem a esta página”. Em seguida clique no botão “excluir”.

Bloqueie remetentes

Outra forma de impedir o recebimento de e-mails indesejados é bloqueando o remetente, o que pode ser feito facilmente clicando na opção três pontos, no canto superior direito da mensagem e Bloquear. Desta forma, você deixará definitivamente de receber mensagens com aquela origem.

A opção Denunciar spam também pode ser útil e faz com que as próximas mensagens daquele remetente sejam automaticamente redirecionadas para a caixa de spam. Contudo, se quiser apagar as mensagens antigas daquele remetente, lembre-se de pôr em prática a etapa anterior.

Crie filtros