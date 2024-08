Avós digitais: Idosos estão usando mais internet do que nunca no Brasil, diz estudo

Nesta sexta-feira, 16, um estudo do módulo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgado pelo IBGE, revelou que o percentual de idosos – pessoas com 60 anos ou mais — que utilizam a internet cresceu de 24,7% em 2016 para 66% no ano de 2023.

Segundo o levantamento, em 2019 e 2023, anos que abrangem a pandemia, o aumento foi de 21,2%. Objetivo do levantamento é analisar o acesso à internet e a aparelhos como a televisão pelo Brasil.

Celular é o maior ponto de acesso à internet no Brasil Foto: Monkey Business Images

PUBLICIDADE O estudo aponta que, embora o acesso à internet esteja em alta por todas as faixas etárias, os incrementos mais notáveis foram registrados entre crianças de 10 a 13 anos e entre adultos de 55 anos ou mais. Nesse primeiro grupo, o uso da internet foi de 66% em 2016 para 84,2% no ano passado. Já na faixa de 50 a 59 anos, o acesso à rede pulou de 74% para 88% entre 2019 e 2023.

Especificamente entre os idosos que acessaram a internet no ano passado, 86,5% o faziam diariamente. A posse de celular também teve seu maior crescimento registrado entre esse grupo: a quantidade de pessoas com dispositivo próprio aumentou 2,4%.

Entre crianças de 10 a 13 anos, 92,4% afirmou usar a internet todos os dias. Os números mais expressivos foram notados entre jovens de 20 a 24 anos, com 97%, e de 25 a 29 anos, com 97,2%.

Já ao analisar as diferentes regiões do Brasil, o estudo descobriu que o centro-oeste possui o maior percentual de usuários da internet, com 91,4%. Já as regiões norte (85,3%) e nordeste (84,2%) contavam com os menores percentuais.

Publicidade

Esse acesso à rede ocorre principalmente via telefone celular, com 98,8% dos entrevistados relatando utilizá-lo para esse fim. Em segundo lugar, vem a televisão (49,8%), modo de acessar a internet que vem crescendo em popularidade desde 2016, quando batia os 11,3%.

Em relação às finalidades do uso da internet, 94,6% dos usuários disse usá-la para conversar por chamadas de voz ou de vídeo. O envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens, a utilização de redes sociais e o acesso a vídeos, filmes e séries também despontaram nesse sentido.

Por fim, foi revelado que a maior parte das pessoas que não usaram a internet no ano passado tinha, no máximo, o fundamental incompleto (75,5%) ou eram idosos (51,6%). O principal motivo para tanto é não saber utilizar a rede.