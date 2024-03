Instagram: Agora é possível esconder visualização de mensagens na DM; veja vídeo

Novos recursos estão chegando às mensagens diretas do Instagram - as DMs. A partir desta segunda-feira, 4, usuários vão poder mudar a aparência da tela de conversas, editar mensagens enviadas e até desativar aquela marcação que denuncia quando você visualizou uma conversa - e que, às vezes, você gostaria de esconder.

Ao todo, cinco novos recursos vão fazer parte da nova experiência de mensagens diretas no Instagram. De acordo com a empresa, as ferramentas foram pensadas para “ajudar as pessoas a se conectarem melhor com seus amigos e dar mais controle sobre a experiência de trocar mensagens”.

Usuários terão até 15 minutos para editar mensagens enviadas na DM Foto: Instagram/Divulgação

No chat, os usuários terão, agora, até 15 minutos para editar uma mensagem enviada em uma conversa privada, além de poder fixar até três conversas na tela de conversa. Ainda será possível salvar as figurinhas enviadas por amigos apenas pressionando sobre a imagem. O Instagram também vai liberar temas para decorar a janela de conversa - alguns já escolhidos pela empresa têm imagens de coração, doces e de personagens, como Avatar.

Para esconder a notificação de leitura de uma mensagem, o usuário precisa acessar as configurações do aplicativo, clicar em “mensagens e respostas ao story” e selecionar a opção “mostrar confirmações de leitura”.

Instagram vai permitir esconder confirmação de leitura das mensagens diretas Foto: Instagram/Divulgação

O recurso já está disponível na versão mais recente do app e deve chegar aos usuários gradualmente nesta semana.