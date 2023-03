Mark Zuckerberg e Priscilla Chan anunciam o nascimento da terceira filha

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa, Priscilla Chan, anunciaram nesta sexta, 24, que a terceira filha do casal nasceu. A revelação foi feita por meio de um post no Instagram do executivo de maneira breve: “Bem-vinda ao mundo Aurelia Chan Zuckerberg! Você é uma benção. ”

Casados desde 2012, Zuckerberg e Priscilla tiveram a primeira filha, Maxima, em 2015. A segunda menina, August, nasceu dois anos mais tarde.

A boa notícia dá uma trégua ao ano difícil de Zuckerberg, que deixou o ranking das 10 pessoas mais ricas do mundo. Nos últimos meses, o Facebook anunciou demissões de 21 mil funcionários com um cenário de crise para empresas de tecnologia.

Crise

Em fevereiro, a Meta deu sinais de que estava revertendo o cenário de crise que se desenhou em 2022. Em balanço financeiro, a gigante registrou crescimento de usuários em seus aplicativos e surpreendeu as expectativas do mercado, que previam cenário pior para o último trimestre de 2022.

Antes disso, porém, a companhia passou por um período difícil. Desde outubro de 2021, a ela removeu o foco do negócio em redes sociais e mirou investimentos pesados no metaverso, principal aposta de Zuckerberg para o futuro da internet. Investidores, no entanto, tinha dúvidas sobre a efetividade dessa jogada e são céticos, rebaixando a avaliação de mercado da companhia.

Ao mesmo tempo, os aplicativos de redes sociais de Zuckerberg sofreram diversas pressões, como concorrência acirrada com o rival TikTok e nova política de privacidade da Apple, que prejudica a estratégia de anúncios da Meta. Neste ano, a popularidade do ChatGPT fez a companhia repensar os esforços em inteligência artificial para não ficar para trás.

Como resultado, a Meta perdeu 60% do seu valor de mercado em 2022, saindo do “clube do trilhão” (que conta com outras Big Techs) para ser avaliada em US$ 320 bilhões no fechamento do ano.