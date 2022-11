Mastodon: conheça a rede social que atrai os descontentes com o Twitter

Publicidade

Uma série de mudanças estruturais anunciadas para o Twitter nas últimas semanas desagradou os usuários da plataforma e incitou a busca por uma nova rede social. Após a demissão em massa promovida por Elon Musk, em 4 de novembro, cresceu o número de usuários do Mastodon, rede social semelhante ao Twitter que promete promover o mesmo ambiente de discussão.

De acordo com o Google Trends, o pico de popularidade global do Mastodon ocorreu no mesmo dia das demissões em massa. Dois dias depois, o Mastodon atingiu 1 milhão de usuários, um crescimento de 157% do número de usuários ativos de acordo com os dados divulgados pela plataforma. No Brasil, o aumento das buscas pela rede social ocorreu na mesma semana da aquisição do Twitter. No mundo, a procura cresceu após o anúncio das demissões.

No entanto, a rede social não é nova. A plataforma, criada pelo alemão Eugen Rochko, existe desde 2016 no mesmo formato, com a proposta de ser descentralizada, gratuita, livre de publicidade e de código aberto. Lá, cada um é responsável pela moderação do seu próprio servidor ou deve obedecer as regras de onde estiver ancorado, criando comunidades onde as regras são seguidas de comum acordo.

Embora tenha cores diferentes, a semelhança com o Twitter chama atenção tanto no design. Os Toots, como são chamados os “tuítes” do Mastodon, seguem o mesmo padrão visual, podendo conter fotos, vídeos, áudios, hashtags e enquetes. Aqui, o usuário pode digitar até 500 caracteres. Eles também podem ser curtidos, comentados, compartilhados e salvos. A experiência de usuário é muito parecida.

No entanto, a relação entre os usuários não é tão simples e há diferenças importantes antes de criar a sua rede de discussão.

Mastodon viu aumento de interesse após compra do Twitter Foto: Dado Ruvic/Reuters

Diferenças entre Twitter e Mastodon

Para fazer parte da rede Mastodon, o usuário precisa estar conectado a um servidor, também conhecido por Instance. São pequenas comunidades formadas por interesses ou idiomas em comum. Sem ele, não é possível criar uma conta. Para participar é preciso concordar com as regras da moderação do servidor.

No site do Mastodon é possível checar quais são os servidores disponíveis antes de fazer a conta. São 9 grandes grupos que direcionam os usuários em temas amplos como Tecnologia, Jogos, Ativismo, LGBT+ entre outros. Também há opções geográficas, que facilitam a integração e abordam uma variedade de temas.

Outra diferença é o nome de usuário. No Twitter, cada conta era identificada apenas pela @ antes do nome. No Mastodon, o nome tem a estrutura de um e-mail, com o seu nome de usuário acompanhado da identificação do servidor onde a conta está hospedada. Aqui, é possível colocar um nome de exibição para facilitar a leitura do usuário.

Cada conta pode seguir e ser seguida por usuários de diferentes servidores. É possível também trocar de servidor a qualquer momento sem perder a lista de contatos e interações.

Como Criar Uma Conta

O aplicativo pode ser baixado no Google Play Store, para Android, e na App Store, para iOS. O passo a passo para criar uma conta no Mastodon é simples e intuitivo. Veja abaixo como fazê-lo:

Crie o Login

Diferente de outros aplicativos, o Mastodon não possui a opção de entrar com o Facebook ou o Gmail. Clique em “Comece Já” no aplicativo para iniciar o cadastro da conta.

Escolha o servidor

Nesta tela, é possível procurar o servidor pelo nome ou pela URL. Basta colocá-los no campo de pesquisa. Também é possível explorar os grupos e escolher um deles.

Cada servidor possui uma descrição sobre o tipo de ambiente e discussão a ser construído e a indicação do idioma do servidor por meio de siglas em negrito. Ao escolher, clique em “Próximo”.

Concorde com as regras do servidor

Nesta tela aparecerá as regras estipuladas pelo dono do servidor. Elas são listadas em tópicos e sua quantidade varia. Para concordar, clique em “Próximo”

Configure a conta

Nesta etapa, é preciso escolher um nome de exibição e um nome de usuário. Também é necessário colocar um e-mail e senha para cadastro. Repare que o nome de usuário já contém a identificação do servidor, portanto não é preciso completá-lo com ele.

Confirme o e-mail

Entre no e-mail utilizado para o cadastro e confirme a criação da conta. Depois desse passo, faça login normalmente.