Memes clássicos da internet ganham vida com inteligência artificial; veja resultado

Uma onda de memes clássicos da internet, conhecidos no início da década passada, ganhou uma nova cara com a ajuda da inteligência artificial (IA) generativa.

Mídias geradas com a ferramenta Stability AI, que é capaz de gerar imagens e vídeos a partir de comandos por texto, foram capazes de transformar conteúdos estáticos, como fotografias, cartuns e pinturas, em vídeos realistas. Ferramentas como o DALL-E 2, da OpenAI (criadora do ChatGPT), e o Midjourney também podem realizar a mesma tarefa.

Esses geradores de imagem ganharam fama no início deste ano, quando viralizou na internet uma imagem do Papa Francisco vestindo um sobretudo branco ao estilo puffer. À época, pessoas pouco familiarizadas com a ascensão da inteligência artificial pensaram ser verdade, o que logo foi desmentido pelo Vaticano.

A ferramenta da Stability apresenta imperfeições, como ainda é característico desses geradores de imagens. Uma maneira de identificar se o conteúdo é feito por inteligência artificial é se atentar para os detalhes do conteúdo, como os olhos das pessoas, observar as mãos e ver o fundo da imagem.

Ainda assim, o resultado é impressionante. Confira abaixo algumas seleções dos “memes clássicos 2.0″.