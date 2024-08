Meta encerra IA que imitava celebridades como Snoop Dogg e Kendall Jenner por falta de usuários

A Meta acaba de anunciar o encerramento da tecnologia que permitia ao usuário interagir com robôs semelhantes a celebridades. A inteligência artificial (IA) por trás dos chatbots foi anunciada no final de 2023 e permitia que conversassem com famosos produzidos por IA.

Entre as celebridades, estavam o cantor Snoop Dogg, o youtuber Mr. Beast e a modelo Kendall Jenner, além de atletas como a tenista Naomi Osaka e o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Antes do anúncio do cancelamento, a ideia da Meta era justamente aumentar a lista de famosos disponíveis para interação.

A Meta de Zuckerberg abandonou projeto ligado à IA Foto: Anthony Quintano

PUBLICIDADE O principal motivo por trás do encerramento da ferramenta foi a falta de interesse por parte de usuários. Além disso, o licenciamento da imagem das celebridades trouxe custos milionários para a Meta, resultando em um prejuízo notável para a empresa. De acordo com o site The Information, diversas pessoas acharam a ferramenta estranha e até mesmo assustadora, convencendo executivos da companhia a desistirem do projeto.

Outro fator importante é o fato de que o aplicativo estava disponível no WhatsApp, Instagram e Messenger, do Facebook. O mensageiro, por exemplo, não é exatamente popular nos Estados Unidos, o que pode ter contribuído para a derrocada da IA da Meta no país.

Assim, enquanto os famosos em que se inspiraram as figuras de inteligência artificial possuem milhões de seguidores nas redes sociais, seus personagens contavam com apenas milhares de usuários entre seus seguidores. Snoop Dogg, por exemplo, tinha 15 mil; já Kendall Jenner, 179 mil.

Ao The Information, um porta-voz da Meta afirmou que a empresa ganhou muitos insights com a criação de chatbots e “sobre como as pessoas usam a inteligência artificial para se conectarem e criarem de forma única”.

Relatos apontam que o encerramento da conversa com chatbots permitirá que a empresa foque no AI Studio, a qual permitirá a criação de pessoas por meio da inteligência artificial para redes sociais tais como o Instagram e o WhatsApp.

Com o AI Studio, será possível criar personagens customizáveis e permitir que o usuário gere “extensões de si mesmo” no Instagram. “O AI Studio, disponível apenas nos EUA, é uma evolução disso, criando espaço para qualquer pessoa, incluindo criadores de conteúdo e celebridades, criar a própria IA”, declarou a Meta.