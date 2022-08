O Gmail está de cara nova; veja como utilizar os recursos

THE WASHINGTON POST - O Google está lançando um novo design para o Gmail. Entre as mudanças estão um menu à esquerda para acessar rapidinho o Chat, o Spaces e o Meet - além de muitos tons de azul.

O Google diz que a medida visa simplificar o acesso a diferentes ferramentas – como o de mensagens instantâneas ou o serviço de videoconferência da empresa – a partir da caixa de entrada do Gmail.

Mudanças repentinas de design e de marca não são uma novidade para os usuários do Google. Em 2020, a empresa renomeou seu conjunto de aplicativos de Google Suite para Google Workspace, e está constantemente mexendo nos nomes e logotipos dos aplicativos de vídeo, bate-papo e ferramentas de colaboração que fazem parte dele, talvez na esperança de transformar um grupo de produtos diferentes em um hub. Agora, os usuários do Gmail podem ir de um aplicativo para outro com mais facilidade, segundo a empresa.

“Durante a pandemia, percebemos uma evolução conforme dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo começaram a incorporar e-mails, mensagens, bate-papo em grupo e videochamadas como parte do gerenciamento de suas vidas cotidianas”, disse a gerente de produto do Google, Neena Kamath, em um post recente no blog da empresa. “Para ajudar as pessoas a se manterem conectadas, estamos unindo Gmail, Chat, Spaces e Meet em uma visualização única e unificada.”

As maiores mudanças no seu Gmail não vão acontecer de forma automática – você terá que ir atrás delas. Para adicionar as mensagens instantâneas do Chat, os espaços de colaboração do Spaces ou as chamadas de vídeo do Meet ao novo menu à esquerda, abra sua caixa de entrada do Gmail em um navegador e clique no ícone “Configurações” no canto superior direito. Em “Apps no Gmail”, selecione “Personalizar”. Escolha quais aplicativos deseja adicionar e, após recarregar a página, eles aparecerão no menu à esquerda junto com a Caixa de Entrada e o Spaces.

O Google também disse que está adicionando um novo recurso conhecido como “search chips” à caixa de entrada do Gmail. São botões que ajudam a refinar a pesquisa quando se está procurando por uma mensagem ou anexo específico. O recurso aparece ao lado das setas de “anteriores” e “próximas”, na parte superior da caixa de entrada.

Continua após a publicidade

O Gmail é um dos serviços de e-mail mais utilizados do mundo, com mais de um bilhão de usuários. Mas a lealdade das pessoas ao produto de e-mail do Google não significa que elas estejam sempre satisfeitas com ele. A empresa aposentou sua prática de ler e-mails para oferecer anúncios direcionados em 2017, mas não diz de forma direta se suas proteções de privacidade impedem as empresas de colocar tecnologia de rastreamento nos e-mails.

No ano passado, o Google encerrou seu armazenamento gratuito de fotos e alguns usuários atualmente veem um alerta na parte superior de suas caixas de entrada dizendo que em breve ficarão sem os 15 GB gratuitos de armazenamento disponibilizados com uma conta do Google.

Não é comum que as mudanças de design de aplicativos sejam bem-recebidas pelas pessoas que os usam. Se quiser voltar para a versão antiga, vá em “Configurações” outra vez e selecione “Voltar para o formato original”. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA