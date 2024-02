O Vale do Silício entra em guerra: como os EUA apostam em startups para criar armas

THE WASHINGTON POST — Centenas de jovens tecnólogos brilhantes desembarcaram na Califórnia neste fim de semana para uma hackaton de dois dias - um concurso de startups no qual equipes de programadores correm para criar software. Mas, em vez de um escritório elegante e repleto de lanches em São Francisco, eles trabalharão em um armazém cavernoso de 6 mil pés quadrados em El Segundo, uma cidade de refinaria a sudoeste de Los Angeles.

Até pouco tempo atrás, os profissionais de tecnologia não gostavam de aplicar o espírito rápido e ágil das startups para criar armas mortais. Quando o Google assinou um contrato com o Pentágono para desenvolver IA para atacar drones, milhares de pessoas pediram ao CEO em 2018 que cancelasse o contrato. Esses protestos se espalharam durante o governo Trump, com trabalhadores se insurgindo contra os planos de vender fones de ouvido de realidade aumentada para as tropas dos EUA e ferramentas de reconhecimento facial para funcionários da imigração na fronteira entre os EUA e o México.

Mas depois de uma década promovendo uma visão utópica do futuro, a proposta mais otimista da tecnologia é um retorno ao passado dos Estados Unidos. Conectar o mundo está fora de questão. Rearmar o arsenal da democracia está dentro.

Entre 2021 e 2023, os investidores canalizaram US$ 108 bilhões para empresas de tecnologia de defesa que estão construindo uma série de ferramentas de ponta, incluindo mísseis hipersônicos, wearables que melhoram o desempenho e sistemas de vigilância por satélite, de acordo com a empresa de dados PitchBook, que prevê que o mercado de tecnologia de defesa aumentará para US$ 184,7 bilhões até 2027.

Uma unidade de drone autodetonante na linha de frente do sul da Ucrânia em 19 de junho de 2023 Foto: Sasha Maslov/The Washington Post - 19/6/2023

O ceticismo em relação ao trabalho de defesa desapareceu para as ger, criadas com o tumulto de guerras internacionais, uma crise financeira e a crescente ameaça da China, disse o organizador da hackatona, Rasmus Dey Meyer, um jovem de 20 anos da Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown.

No estado frágil do mundo, disse Dey Meyer, “é muito mais aceitável socialmente ser descaradamente patriota no interesse nacional”.

Novo paradigma para a tecnologia de defesa

Para alguns dessa nova safra de trabalhadores da área de tecnologia e fundadores de startups, a contratação de serviços de defesa é um chamado mais elevado para estender os ideais americanos ao próximo século. Esse grupo de homens (em sua maioria) acredita em trabalho árduo, inovação real e valores familiares. Eles estão ansiosos para acelerar o progresso dos Estados Unidos. E um número crescente de investidores não vê a hora de apoiá-los.

Pelo menos três dúzias de fundos são dedicados ao mercado, de acordo com a Defense Investor Network, investindo em setores recém-criados, como tecnologia de defesa, tecnologia profunda (deep tech), tecnologia pesada e tecnologia espacial. A maioria tem uma marca militarista, como o fundo American Dynamism, da Andreessen Horowitz, o fundo Global Resilience, da General Catalyst, e o fundo de “tecnologias de fronteira” da Shield Capital, que ostenta o lema: “Mission Matters” (”A missão importa”, em tradução livre). Na quarta-feira, a proeminente incubadora de start-ups Y Combinator anunciou um novo fundo dedicado à defesa, ao espaço e à robótica.

Essa adoção pública do nacionalismo marca uma grande mudança no Vale do Silício, onde os valores há muito tempo não estão em sintonia com o resto do país, disse Trae Stephens, sócio do Founders Fund.

PUBLICIDADE O fundador da empresa, Peter Thiel, disse a Stephens em 2014 para localizar empresas que desenvolvessem tecnologia para proteger os interesses americanos e que pudessem ser vendidas ao Departamento de Defesa. Em três anos, Stephens, que Thiel havia recrutado da Palantir, uma startup de mineração de dados apoiada pela CIA, diz que só encontrou uma empresa. Leia mais Peter Thiel, rei das Big Techs e guru dos republicanos nos Estados Unidos

Ex-investidor do Facebook, Peter Thiel quer destruir gigantes da tecnologia Agora existem dezenas, incluindo pelo menos sete “unicórnios”, nome dado às empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Os orçamentos de lobby também aumentaram, de empresas de capital de risco e de empresas como a Anduril, que Stephens co-fundou, a Shield AI e a Skydio.

A Rússia invadiu a Ucrânia e nos lembrou por que a tecnologia de defesa não é apenas algo a ser debatido em teoria Katherine Boyle, sócia da Andreessen Horowitz

Essa mudança cultural foi estimulada por uma crescente inquietação nos círculos de tecnologia, à medida que ameaças econômicas e geopolíticas se chocam. O aumento das taxas de juros, a fragilidade da cadeia de suprimentos global e a rápida militarização da China levaram ao temor de que os Estados Unidos, e talvez o próprio setor, estejam vulneráveis.

Em alta Link Feira de operadoras de celular debate como internet vai moldar o futuro LuzIA, chatbot de IA ‘faz-tudo’ no WhatsApp, recebe aporte de US$ 10 milhões Google e Samsung estão turbinando seus celulares com IA. Mas até que ponto isso é útil? “A Rússia invadiu a Ucrânia e nos lembrou por que a tecnologia de defesa não é apenas algo a ser debatido em teoria”, disse Katherine Boyle, sócia da Andreessen Horowitz, em um discurso em novembro na Defense Venture Summit. “A história havia começado novamente, e entendemos que estávamos entrando em uma era nova e violenta.” O aumento do uso de drones pela Ucrânia fez com que o Pentágono tornasse seu processo de aquisição, notoriamente árduo, mais hospitaleiro para as start-ups de tecnologia, lançando iniciativas como empréstimos garantidos pelo governo federal para que os investidores financiassem tecnologias consideradas essenciais para a segurança nacional, melhorias que chegaram no momento em que o capital para fundos de risco estava se esgotando. À medida que a bolha se esvaziava e as avaliações das empresas iniciantes diminuíam, “todos entraram em pânico”, disse Michael Dempsey, sócio-gerente da empresa de capital de risco Compound. Alguns desenvolvedores se perguntaram se haviam desperdiçado seu tempo trabalhando com software. Esse período de busca e dúvida apresentou uma abertura para que as empresas de risco declarassem a tecnologia de defesa como a próxima grande novidade. Mesmo agora, disse ele, os investidores não têm convicção sobre onde se concentrar: “É como se fosse criptografia? É o clima? É a IA? É o dinamismo americano?”. Em meio às demissões no setor de tecnologia, a última opção se tornou atraente. Em uma pesquisa da Morning Consult com 441 trabalhadores da área de tecnologia em março passado, 34% disseram que estão mais propensos do que há um ano a aplicar suas habilidades em projetos militares e 48% apoiam que seus empregadores considerem contratos de defesa que envolvam tecnologias de campo de batalha. “Quando tudo está em ordem, você não precisa fazer a coisa mais difícil para ganhar dinheiro”, disse Stephens. “Mas não é mais o momento da impressora de dinheiro.”

O complexo industrial do Vale do Silício

Os laços militares da tecnologia são anteriores ao Vale do Silício, que teve início no final da década de 1950, quando o financiamento das agências de defesa e inteligência transformou um trecho de pomares de frutas em áreas de produção de mainframes e microprocessadores.

Essas relações diminuíram durante a era da Internet e foram retomadas lentamente após o 11 de setembro, escreve Margaret O’Mara em seu livro de 2019, “The Code: Silicon Valley and the Remaking of America”. A Palantir, cofundada por Thiel, foi uma dessas empresas formadas durante a “guerra ao terror”, com o apoio da empresa de risco da CIA, a In-Q-Tel.

Para acompanhar a ameaça das redes terroristas apátridas, a instituição de defesa reverteu sua conduta da Guerra Fria, voltando-se para o setor privado em vez de laboratórios financiados pelo governo. O Pentágono lançou empresas de capital de risco e patrocinou hackathons para criar tecnologia comercial que poderia ser vendida para uso militar.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, os esforços se intensificaram. O chefe do Departamento de Defesa nomeou um antigo assistente do CEO da Apple, Tim Cook, para dirigir a Unidade de Inovação de Defesa, uma divisão cujo objetivo é acelerar a tecnologia comercial para a segurança nacional, uma função que se reporta diretamente ao Secretário de Defesa Lloyd Austin. Em agosto, o Pentágono revelou o programa Replicator, que construirá e colocará em campo rapidamente milhares de drones em dois anos ou menos.

Será que estamos perdendo de vista a realidade do que a IA provavelmente fará no campo de batalha? Jack Murphy, veterano do Exército americano e jornalista

A guerra Israel-Gaza ampliou as divisões entre os trabalhadores, com mais de 500 funcionários do Google protestando contra o contrato de US$ 1,2 bilhão da empresa com o governo israelense em dezembro.

Ainda assim, a mensagem geral das elites tanto em Washington quanto no Vale do Silício é de otimismo tecnológico, disse Jack Murphy, veterano de Operações Especiais do Exército e ex-Ranger do Exército que se tornou jornalista investigativo. “Achamos que há uma solução tecnológica para tudo”, disse ele. “Será que estamos perdendo de vista a realidade do que a IA provavelmente fará no campo de batalha?”.

No entanto, em vez de estarem desatualizados, alguns investidores em tecnologia apresentam esse trabalho como uma chance de retornar aos valores americanos de meados do século. “A fé, a família e a bandeira - exatamente as coisas que costumavam definir nosso caráter nacional - sofreram erosão”, disse Boyle em seu discurso na cúpula de defesa, que se tornou um toque de clarim para financiadores e fundadores. “Vocês vencem a guerra contra os Estados Unidos quando o niilismo está em toda parte.”

O chefe do Departamento de Defesa nomeou um antigo assistente do CEO da Apple, Tim Cook (foto acima) para dirigir a Unidade de Inovação de Defesa, uma divisão cujo objetivo é acelerar a tecnologia comercial para a segurança nacional Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Acelere, meu jovem!

O grito de alerta de El Segundo, onde será realizada a hackathon, é menos formal. A cidade, localizada entre uma refinaria da Chevron, uma usina de esgoto e o Aeroporto Internacional de Los Angeles, já foi o lar de empreiteiras que construíam peças para aviões, foguetes e mísseis. Então, em 2002, a SpaceX se instalou. Agora, é um paraíso para uma cena crescente de fundadores de empresas espaciais, de energia e de drones que mastigam chicletes de nicotina e bebem bebidas energéticas, buscando trazer de volta a modernidade à fabricação americana.

Augustus Doricko, de 23 anos, fundador da Rainmaker, uma startup que visa a aliviar a escassez de água “semeando” nuvens com minerais, chamou a comunidade tecnológica local de “projeto cultural” que rejeitou a cultura de engenharia valorizada em São Francisco.

Lá, é possível ganhar US$ 1 milhão sem trabalhar muito ou agregar qualquer valor ao mundo.

Doricko, que ostenta um mullet hipster, tênis Nike de cano alto e uma postura casual - uma estética a que ele se refere como “americana” -, olha para épocas de grande progresso tecnológico, como o Iluminismo, a Era Dourada e os anos 60, para capturar a sensação de que “era uma aspiração e uma honra ser um inventor, um criador e um construtor”.

Os desenvolvedores de software que buscam uma sacudida de energia têm sido tão ávidos a visitá-lo que Doricko colocou beliches na sede da Rainmaker para “abrigar os peregrinos do Gundo”, disse ele.

Os crentes também evangelizam online, com biografias nas mídias sociais como “Pergunte-me por que consumir energia é bom e você deveria ter mais bebês” e compartilham lemas que podem soar mais próximos de hinos religiosos ou slogans militares. “bd. o mundo precisa desesperadamente que você construa”, escreveu um autor anônimo no X, antigo Twitter, usando a abreviação de “bom dia” preferida pelos especialistas em criptografia.

Alguns rejeitam a era tecnológica anterior, em especial os protestos contra o Projeto Maven, o trabalho do Google para atingir os drones do Pentágono. Essa dissidência dos trabalhadores acabou beneficiando os adversários dos Estados Unidos, disse o ex-pesquisador do Google, Guillaume Verdon, em uma recente entrevista de podcast com Joe Lonsdale, cofundador da Palantir e investidor em tecnologia.

“O que eu vi com meus próprios olhos foi a subversão cultural dentro da Big Tech”, disse Verdon. A questão o levou a ajudar a criar uma filosofia chamada aceleracionismo eficaz (e/acc), que defende a superalimentação do progresso tecnológico por meio do capitalismo desenfreado. O mantra se tornou popular no mundo da tecnologia de defesa, onde alguns adotam o apelido e/acc, ocasionalmente substituindo o “e” por um emoji da bandeira americana.

Outros no campo veem seu trabalho como prevenção de conflitos. “Os neoconservadores belicistas do passado não são algo que eu endosso”, disse Doricko. “A defesa é boa, mas a guerra ainda é ruim.”

Kat Hendrickson evitou empregos em grandes empresas de tecnologia depois de concluir um doutorado em engenharia mecânica e aeroespacial em 2022. Ela queria que sua pesquisa abordasse problemas reais em zonas de conflito.

Ainda assim, Hendrickson, diretora técnica que trabalha com frotas de drones autônomos na EpiSci, uma startup sediada em Poway, Califórnia, disse que a palavra “patriotismo” a faz ela se arrepiar, especialmente porque se tornou “realmente cooptada pela extrema direita”, disse ela.

Embora a guerra na Ucrânia tenha facilitado a explicação de seu trabalho para amigos e familiares, a guerra em Gaza provocou muitos debates internos, disse Hendrickson.

“Ao olhar para a Ucrânia, uma linha de frente de tropas - esses são seus alvos”, disse Hendrickson. “Se estivermos olhando para Gaza do ponto de vista israelense, estaremos bombardeando uma cidade. É totalmente diferente.”

Ela e sua equipe discutem as salvaguardas que podem ser implementadas caso seus produtos sejam revendidos e abusados posteriormente, intencionalmente ou não. “Eu sempre digo à minha equipe que espero que todos nós estejamos um pouco desconfortáveis.”

Enquanto isso, Dey Meyer e seus co-organizadores da hackathon estão concentrados em criar um canal de jovens talentos. Sua organização, a Apollo Defense, tem como objetivo direcionar os estudantes de graduação para a criação de suas próprias startups de tecnologia de defesa ou para trabalhar em uma delas.

“Esse profundo senso de incerteza sobre o futuro (que os jovens têm) pode ser moldado”, disse Dey Meyer. “Nós temos o poder de moldar esse futuro. E a maneira como moldamos esse futuro é construindo o melhor arsenal possível para garantir que a guerra nunca aconteça.”

