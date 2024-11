Saudades das fotos em filme? Conheça os apps que imitam câmeras analógicas

Apesar de toda a tecnologia nos smartphones, a prática de revelar filmes de fotografia e reviver a época do “rolo de 24 poses” voltou como uma tendência entre os mais jovens. Mas câmeras antigas, filmes e toda a nostalgia que envolve o mundo analógico podem ser hábitos caros demais para a geração Z (nascidos entre 1995 e 2010).

Por isso, o Estadão separou cinco aplicativos que podem substituir as câmeras vintages. Apesar de não oferecerem o mesmo sentimento de revelar um filme, essas alternativas podem fazer economizar um pouco de dinheiro - e de tempo também.

Conheça alternativas aos rolos de filmes analógicos Foto: bongkarn/adobe.stock

Dazz Cam

O aplicativo possui diversos modelos de câmeras de fotos e vídeos, que podem ser pagos e gratuitos. Em alguns modelos, o usuário pode editar uma foto do rolo de câmera e adicionar um efeito mais retrô para o registro. Mas a parte mais legal do DazzCam, são os modelos que funcionam, realmente, como câmeras analógicas. Nesses casos, o usuário precisa tirar a foto diretamente na câmera do aplicativo. Esses tipos lembram mais as fotos de filmes de verdade.

Para ter acesso a todos os recursos, o aplicativo oferece uma assinatura anual de R$19,90 e outra vitalícia, por R$ 69,90.

App cria fotos com efeito vintage Foto: Foto: Divulgação

1998Cam

O aplicativo promete “fotos como as dos anos 1990″. Ele possui apenas uma câmera que traz a sensação analógica e, a partir disso, o usuário pode editar as fotos com vários filtros de filmes diferentes. É possível tirar as fotos direto do app, como também, importar registros do rolo de câmera.

A versão gratuita do app oferece muitas opções de edição de fotos. Mas a edição de vídeos só está disponível na versão paga. Por R$12,90 ao mês - com sete dias de teste grátis - o usuário tem a experiência completa de edição do 1998Cam. O aplicativo também oferece assinaturas anuais por um valor de R$ 74,90 e uma assinatura vitalícia por R$ 199,90.

App promete fotos com o "estilo de 1998" Foto: Foto: Divulgação

OldReel

Essa opção traz alternativas em um vintage um pouco mais recente, com muitas referências aos anos 2000 e, até mesmo, aos anos 2010. Por exemplo, é possível tirar fotos com o ‘estilo’ da câmera do iPhone 4s.

Com algumas opções pagas e outras gratuitas, o aplicativo oferece várias câmeras para estilizar a foto. O usuário pode tanto importar um registro já feito, quanto capturar o momento na hora.

Para ter acesso total aos recursos do OldReel, o aplicativo oferece dois pacotes de assinatura: o anual, por R$29,90 e o vitalício, por R$79,90.

Aplicativo traz sensação dos anos 2000 para as fotos Foto: Foto: divulgação

Huji Cam

Essa é a opção que mais se aproxima de uma câmera de verdade. O aplicativo é inspirado nas câmeras analógicas descartáveis da Fujifilm e segue o mesmo design verde das máquinas da marca japonesa.

O aplicativo só permite registros na própria câmera. Na aba Labs, o usuário pode editar configurações como a data que aparece na foto. Todos os recursos são gratuitos.

Aplicativo simula câmera analógica descartável Foto: Foto: divulgação

