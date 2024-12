O fim de ano só chega mesmo quando já podemos ver a retrospectiva anual do Spotify. O recurso está disponível para os usuários do aplicativo de música a partir desta quarta-feira, 4. Para alguns, é o momento de ostentar o bom gosto musical nas redes sociais. Já, outros, se envergonham de suas escolhas durante o ano.

Esse ano, a plataforma anunciou algumas novidades para o usuário relembrar o ano de 2024. A Sua Jornada Musical vai marcar a evolução do usuário durante o ano, mostrando, com base nas músicas mais ouvidas, até três fases que o ouvinte teve durante o ano.

Retrospectiva de 2024 do Spotify já está disponível para usuários Foto: DMegias/Adobe Stock

PUBLICIDADE Além disso, esse ano é possível ter acesso a listas das Top 100 músicas e dos Top 20 artistas mais escutados. O usuário também receberá um vídeo com recados de seus artistas e podcasters mais ouvidos do ano. Outra novidade é que, agora, os audiobooks também entraram na retrospectiva. O usuário poderá ver seus autores e livros mais escutados de 2024.

Fãs de Taylor Swift ganham surpresa

Outro recurso é especialmente voltado para os fãs de Taylor Swift, que, pelo segundo ano consecutivo, foi a artista mais ouvida no mundo no Spotify, com mais de 26 bilhões de streams. Pela primeira vez, o app vai coroar o Artista Top Global pelo feito. Quem entrar no perfil da ‘loirinha’ poderá ver um selo da retrospectiva do Spotify de 2024. E, como recompensa, os fãs encontrarão surpresas enquanto escutam a artista na plataforma.

Para facilitar o compartilhamento da retrospectiva no TikTok, agora, o usuário poderá publicar diretamente as artes da retrospectiva no aplicativo de vídeos.

Como fazer a retrospectiva de 2024 no Spotify?

Verifique se você está com a versão mais atualizada do aplicativo; Faça o login na sua conta; Clique no banner da retrospectiva 2024, que deve aparecer na página inicial; Curta as informações da sua retrospectiva personalizada; Compartilhe seus resultados nas redes sociais.

Artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny Drake Billie Eilish

Artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:

Henrique & Juliano MC Ryan SP Ana Castela Mc IG MC PH

Música mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:

“Espresso”, por Sabrina Carpenter “Beautiful Things”, por Benson Boone “BIRDS OF A FEATHER”, por Billie Eilish “Gata Only”, por FloyyMenor, Cris Mj “Lose Control”, por Teddy Swims

Músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:

“THE BOX MEDLEY FUNK 2″, por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia “Barulho Do Foguete - Ao Vivo”, por Zé Neto & Cristiano “Gosta De Rua - Ao Vivo”, por Felipe e Rodrigo MTG QUEM NÃO QUER SOU EU”, por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15 “Let’s Go 4″, por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP

Álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2024:

THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY, por Taylor Swift HIT ME HARD AND SOFT, por Billie Eilish Short n’ Sweet, por Sabrina Carpenter MAÑANA SERÁ BONITO, por Karol G eternal sunshine, por Ariana Grande

