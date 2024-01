Teclado do seu iPhone ficou ruim? Veja caminhos para consertar o problema

Usuários têm reclamado em redes sociais e até no fórum de dúvidas da Apple que o teclado do smartphone tem travado ou sugerido palavras erradas, tornando a experiência mais desagradável ao digitar no dia a dia. Além disso, o problema parece afetar não só modelos antigos (como o iPhone 11, de 2019), mas também dispositivos novos, como as famílias do iPhone 14 (de 2022) e do iPhone 15 (2023).

A causa parece estar no iOS 17, sistema operacional lançado pela Apple em setembro do ano passado e alvo de críticas por causar superaquecimento nos smartphones e travamento em aplicativos como Instagram e Uber. Segundo as reclamações sobre o teclado, as mudanças ocorreram após usuários baixarem o novo sistema no celular.