Usei assistentes de IA do Google e da Microsoft no trabalho. Vale a pena?

THE WASHINGTON POST - Em questão de segundos, as ferramentas de inteligência artificial (IA) agora podem gerar imagens, escrever e-mails, criar apresentações, analisar dados e até mesmo oferecer resumos de reuniões.

PUBLICIDADE Por preços entre R$ 100 a US$ 150 por mês, você pode ter os recursos de IA em muitas das ferramentas de trabalho do Google e da Microsoft. Mas as ferramentas de IA, como Gemini para o Google Workspace e Microsoft Copilot, são fáceis de usar? As empresas afirmam que elas ajudam os funcionários com seus maiores problemas. A Microsoft e o Google afirmam que suas ferramentas de IA podem automatizar o cotidiano, ajudar as pessoas que têm dificuldade para começar a escrever e até mesmo auxiliar na organização, revisão, preparação e criação.

Assim, decidimos colocar à prova todas essas novas ferramentas. Veja como foi.

Gemini, do Google, pode ser útil no trabalho, mas tem falhas Foto: Google / EFE

IA para e-mail

O ideal é que a IA acelere a recuperação de e-mails, certo? Nem sempre.

Ela pode ajudá-lo a se mover pelo conteúdo mais rapidamente, iniciar um e-mail ou elaborar pontos rápidos que você deseja abordar. Mas ela também pode fazer suposições, errar ou exigir várias tentativas antes de oferecer o resultado desejado.

O Copilot da Microsoft permite que os usuários escolham entre vários tons e comprimentos antes de começar a redigir. Os usuários criam um prompt para o que desejam que o e-mail diga e, em seguida, fazem com que a IA se ajuste com base nas alterações que desejam ver.

Publicidade

Embora a IA muitas vezes incluísse os elementos desejados na resposta, ela também adicionava declarações que não havíamos solicitado no prompt quando selecionávamos opções curtas e informais. Por exemplo, quando pedimos que ela revelasse que o e-mail foi escrito pelo Copilot, às vezes ela acrescentava comentários de marketing, como chamar a tecnologia de “legal” ou presumir que o e-mail era “interessante” ou “fascinante”.

Quando pedíamos que ele tornasse o e-mail menos positivo, em vez de diminuir o entusiasmo, ele tornava o e-mail negativo. E se fizéssemos muitas alterações, ele perdia de vista a solicitação original.

Quando usamos um tom “direto” e uma duração curta, a IA produziu menos suposições falsas e mais resultados desejados. Mas, algumas vezes, ela retornou uma mensagem de erro sugerindo que o prompt tinha conteúdo com o qual o Copilot não podia trabalhar.

Se dependêssemos inteiramente da IA, em vez de fazer grandes edições manuais nas sugestões, obter uma resposta adequada muitas vezes exigia várias tentativas. Mesmo assim, um colega respondeu a um e-mail gerado pela IA com uma resposta simples ao constrangimento: “kkkk”.

Já o Gemini do Google tem menos opções para redigir e-mails, permitindo que os usuários elaborem, formalizem ou encurtem. No entanto, ele fez menos suposições e, muitas vezes, se ateve apenas ao que estava no prompt. Dito isso, às vezes ainda soava robótico.

O Copilot também pode resumir e-mails, o que pode ajudá-lo rapidamente a se atualizar em uma longa conversa por e-mail ou a cortar o mini-romance de seu colega de trabalho, além de oferecer citações clicáveis. Mas, às vezes, ele destacava pontos menos relevantes.

Microsoft Copilot tem diversas ferramentas que podem ser úteis na rotina de trabalho Foto: Dado Ruvic/Reuters

Documentos e dados

A IAs pareciam se sair melhor quando recebia documentos ou dados. Mas, às vezes, elas ainda inventava coisas, retornavam mensagens de erro ou não entendiam o contexto.

Publicidade

Pedimos ao Copilot que usasse um documento cheio de anotações de repórteres, que são reconhecidamente cheias de taquigrafia, fragmentos e frases repetidas, e pedimos que ele escrevesse um relatório. À primeira vista, o resultado parecia convincente de que a IA havia entendido as anotações confusas. Mas, com uma inspeção mais minuciosa, não ficou claro se alguma coisa realmente saiu do documento, pois as conclusões eram amplas, exageradas e não citadas.

Quando pedimos a ele que continuasse uma reportagem que começamos a escrever, fornecendo-lhe um documento cheio de anotações, ele resumiu o que já havíamos escrito e produziu alguns parágrafos adicionais. No entanto, ficou claro que grande parte deles não estava no documento fornecido.

Em alta Link ‘Mulheres’ criadas por IA estão chegando para roubar o trabalho das estrelas da pornografia Pornografia infantil gerada por inteligência artificial se torna o novo pesadelo da internet O que é inteligência artificial geral, mencionada por Musk em seu processo contra a OpenAI? Os resumos foram menos problemáticos, e as citações clicáveis facilitaram a confirmação de cada ponto. O Copilot também foi útil na edição de documentos, muitas vezes detectando acrônimos que deveriam ser escritos, pontuação ou concisão, como se fosse uma verificação ortográfica reforçada. Com planilhas, a IA pode ser um pouco complicada de usar, e você precisa primeiro converter os dados em um formato de tabela. O Copilot produziu com mais precisão respostas a perguntas sobre tabelas com formatos simples. No entanto, para planilhas maiores que tinham categorias e subcategorias ou outros detalhamentos complexos, não conseguimos fazer com que ele encontrasse informações relevantes ou identificasse com precisão as tendências ou conclusões. Reuniões e apresentações A Microsoft diz que um dos principais lugares para os usuários usarem o Copilot é no Teams, o aplicativo de colaboração que oferece ferramentas que incluem bate-papo e reuniões por vídeo. Nosso teste mostrou que a ferramenta pode ser útil para anotações rápidas de reuniões, perguntas sobre detalhes específicos e até mesmo algumas dicas para melhorar suas reuniões. Mas, como é típico de outras ferramentas de IA para reuniões, a transcrição não é perfeita. Em primeiro lugar, os usuários devem saber que o administrador precisa habilitar as transcrições para que o Copilot possa interagir com a transcrição durante e após a reunião - algo que inicialmente não vimos. Em seguida, na reunião ou depois dela, os usuários podem usar o Copilot para fazer perguntas sobre a reunião. Pedimos perguntas não respondidas, itens de ação, uma recapitulação da reunião, detalhes específicos e como poderíamos ter tornado a reunião mais eficiente. Ele também pode extrair clipes de vídeo que correspondam a respostas específicas se você gravar a reunião. A IA conseguiu se lembrar de vários detalhes, listar com precisão os itens de ação e as perguntas não respondidas e fazer uma recapitulação com citações da transcrição. Algumas de suas respostas foram um pouco confusas, como quando confundiu o nome de um lugar com a localização e acabou com algo que parecia uma salada de palavras. Ele foi capaz de identificar o tom da reunião (amigável e casual, com piadas e brincadeiras) e censurou os palavrões com asteriscos. E forneceu conselhos para reuniões mais eficientes: Para nós, isso significava criar uma pauta de reunião e reduzir a “conversa fiada e as piadas” que tiravam a conversa do assunto.

Publicidade

O Copilot também pode ajudar os usuários a fazer uma apresentação em PowerPoint, completa com páginas de título e imagens correspondentes, com base em um documento em questão de segundos. Mas isso não significa que você deva usar a apresentação como sugerida pela máquina.

A organização e o formato de um documento parecem ter um papel importante no resultado. Em um exemplo, o Copilot criou uma agenda com palavras e datas aleatórias do documento. Outras vezes, criou um slide com apenas o nome e a responsabilidade de uma pessoa. No entanto, ele se saiu melhor em documentos com formatos claros (pense em uma introdução e subseções).

Embora a geração de imagens do Copilot para slides geralmente estivesse relacionada, às vezes sua interpretação era muito literal. O Gemini do Google também pode ajudar a criar slides e gerar imagens, embora, na maioria das vezes, ao tentar criar imagens, recebemos uma mensagem que dizia: “no momento, estamos mostrando resultados limitados para as pessoas. Tente outra coisa”.

Usar ou não usar?

A IA pode ajudar na geração de ideias, na elaboração de rascunhos a partir de uma página em branco ou na busca rápida de um item específico. Ela também pode ser útil para se atualizar em e-mails, reuniões e resumir longas conversas ou documentos. Outra dica bacana? O Copilot pode reunir os últimos bate-papos, e-mails e documentos em que você trabalhou com seu chefe antes da próxima reunião.

Mas todos os resultados e conteúdos precisam de uma inspeção cuidadosa quanto à precisão, alguns ajustes ou edições profundas - e ambas as empresas de tecnologia aconselham os usuários a verificar tudo o que é gerado pela IA.

E, como é o caso da IA, quanto mais detalhes e orientações houver no prompt, melhor será o resultado. Portanto, ao realizar cada tarefa, você pode considerar se a IA economizará seu tempo ou se, na verdade, criará mais trabalho.

“O trabalho necessário para gerar resultados como textos e vídeos diminuiu”, disse Rahman. “Mas o trabalho de verificação aumentou significativamente.”

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.