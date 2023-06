Depois de virar a plataforma preferida de jovens que passam horas conectados jogando, o Discord voltou às manchetes policiais nesta semana após uma reportagem do Fantástico, da TV Globo. Segundo o programa, criminosos têm utilizado o aplicativo para chantagear garotas, cometer abusos sexuais, agressões e mutilações.

O assunto gerou preocupação e perguntas entre pais, educadores e autoridades. Entre elas estão o que é o Discord, se ele é seguro e se dá para evitar pessoas mal-intencionadas. O guia abaixo tenta responder as principais dúvidas sobre o serviço.

O que é e pra que serve o Discord?

Criada em 2015, o Discord é uma plataforma/aplicativo de comunicação gratuita, com foco no público gamer e disponível para Windows, Linux, Android e iOS. Ele permite que os usuários conversem por meio de mensagens de texto, chamadas de voz e de vídeo.

O aplicativo também é utilizado por crianças e adolescentes para se comunicar com amigos e participar de comunidades, incluindo transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma.

Como funciona o Discord?

Com uma conta criada, você pode adicionar seus amigos para conversar como quiser, por mensagens de texto, áudio ou vídeo. Ainda é possível conversar com mais de um amigo ao mesmo tempo, em grupo.

Continua após a publicidade

Discord virou alvo de preocupação de pais e autoridades Foto: Dado Ruvic/Reuters

O que são servidores do Discord?

O grande destaque do Discord são os servidores, espécie de comunidade virtual dentro do serviço. É possível criar seu próprio servidor de graça, determinando o acesso como público ou privado.

Um servidor pode reunir até 250 usuários, sendo amplamente utilizado por empresas de games para criar comunidades de fãs sobre um determinado jogo.

Como criar uma conta no Discord?

Existem duas maneiras de criar uma conta gratuita na plataforma. A primeira é pelo aplicativo, enquanto a segunda pode ser pelo programa ou pela versão web.

No celular, é preciso entrar na loja de aplicativos (Play Store ou App Store), busque o app “Discord” e faça o download dele. Depois, abra o aplicativo, e clique em “Registre-se”. O processo é intuitivo e, com a conta criada, você terá a opção de criar um servidor para gerenciar suas conversas e comunidades.

Continua após a publicidade

No computador, o processo ocorre no site oficial do Discord. Nele, você pode acessar a plataforma pela versão web ou baixar o aplicativo para desktop. Após escolher uma das duas opções, basta seguir os mesmos passos para criar a conta.

Qual é a idade mínima para usar o Discord?

A plataforma tem uma restrição de idade e é preciso ter pelo 13 anos para utilizá-lo. Ao se cadastrar na plataforma é preciso informar a data de nascimento. Segundo o próprio Discord, conteúdos impróprios para menores são bloqueados para perfis de usuários entre 13 e 17 anos.

O que é o chat de vídeo do Discord?

O chat de vídeo do Discord é um dos mais populares entre o público gamer e por influenciadores digitais, já que suporta conferências com até 10 usuários em vídeo em uma mesma chamada.

Tem que pagar para usar o Discord?

Ele é gratuito, mas conta com dois planos pagos, que oferecem uma complementação de ferramentas como o aumento do tamanho máximo dos arquivos que podem ser compartilhados no chat. O valor dos planos varia de R$ 8,90 a R$ 24,90 mensais.

Continua após a publicidade

Como usar o Discord de forma segura?

É importante frisar que, assim como qualquer outro aplicativo, o Discord não está imune a vírus, malwares e outras ameaças virtuais.

Se você receber algum link suspeito em sua caixa de mensagens, não abra, bloqueie o autor da mensagem e denuncie para a plataforma. Isso também vale para qualquer atividade suspeita na plataforma, como conteúdos inadequados ou criminosos.

Como evitar conversas com estranhos no Discord?

O Discord oferece opções de configuração para limitar as possibilidades de interação entre usuários que não se conhecem. A intenção, segundo a própria plataforma, é manter a segurança dos usuários. No menu configurações, você pode acessar a área de Privacidade e Segurança e limitar, por exemplo, o recebimento de mensagens por usuários desconhecidos.

Também é possível limitar quem pode enviar solicitações de amizade, para receber os pedidos apenas de pessoas que sejam amigos de amigos ou membros de um mesmo servidor. Para mudar essas preferências é preciso acessar as configurações de usuário e selecionar a seção pedidos de amizade.