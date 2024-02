Os aplicativos de namoro estão nos transformando em viciados em vez de nos ajudar a encontrar o amor? Sim, afirma uma ação judicial nos Estados Unidos movida contra o dono dos aplicativos Tinder, Hinge e The League.

PUBLICIDADE Em uma ação coletiva apresentada em 14 de fevereiro — Dia dos Namorados em boa parte do mundo — seis usuários de aplicativos de namoro acusaram o Match Group de ter um modelo de negócios “predatório” e “empregar recursos psicologicamente manipulativos para garantir que eles permaneçam no aplicativo perpetuamente como assinantes pagantes.” A ação judicial argumenta que os aplicativos do Match violam as leis de proteção ao consumidor. “O Match intencionalmente projeta as plataformas com recursos de design viciantes, semelhantes a jogos, que prendem os usuários em um ciclo de pagamento contínuo que prioriza os lucros corporativos sobre suas promessas de marketing e metas de relacionamento dos clientes”, disse a ação judicial, que foi apresentada em um tribunal federal dos EUA na Califórnia.

Os autores disseram que os aplicativos que, juntos, são usados por milhões de pessoas em todo o mundo, usam “tecnologias poderosas e algoritmos ocultos” para manter os usuários viciados e continuando a pagar.

Tinder e outros aplicativos de namoro são projetados com recursos viciantes que incentivam o uso 'compulsivo', diz ação judicial proposta contra a empresa-mãe Match Group. Foto: Patrick Sison/AP

Os aplicativos de namoro dependem de usuários que compram assinaturas e recursos premium anunciados como aproximando os pretendentes do amor, disse a ação judicial, argumentando que, na realidade, os usuários estão sendo atraídos para o uso “compulsivo” que não os ajuda a alcançar suas metas de relacionamento.

Em um comunicado aos veículos de notícias, o Match chamou a ação judicial de “ridícula” e defendeu seu modelo de negócios, dizendo que “não é baseado em publicidade ou métricas de engajamento” e que “nos esforçamos ativamente para levar as pessoas a encontros todos os dias e fora de nossos aplicativos.”

“Qualquer pessoa que declare algo diferente não entende o propósito e a missão de toda a nossa indústria”, disse a empresa.

Embora o Tinder, por exemplo, seja gratuito para baixar, é oferecido aos usuários a compra de um catálogo de recursos premium, como “likes ilimitados” e “boost”, um recurso que permite que os usuários sejam apresentados como um dos principais perfis em sua área por um tempo limitado, aumentando sua visibilidade para outros usuários e, portanto, como o aplicativo diz, maximizando suas chances de um par.

“A ação judicial é um pouco absurda, se eu for honesta”, disse a psicóloga e treinadora de relacionamento Jo Hemmings ao The Washington Post em uma entrevista por telefone na segunda-feira, acrescentando que “a responsabilidade está nas mãos do usuário” e não dos aplicativos ou desenvolvedores em si.

“Como qualquer aplicativo, é um negócio, está aí para ganhar dinheiro”, disse ela, acrescentando que outros aplicativos fazem exatamente a mesma coisa quando se trata de atrair e reter usuários. “Os aplicativos de compras são projetados para mantê-lo comprando”, disse ela. “E isso é fazer compras de pessoas.”

Outros especialistas dizem que a interface do Tinder desempenha um grande papel em encorajar os usuários a continuarem deslizando, por sua vez gamificando sua busca por amor.

PUBLICIDADE No livro “Ética em Design e Comunicação: Perspectivas Críticas”, a designer e pesquisadora Sarah Edmands Martin escreveu que o design do Tinder, que apresenta aos usuários cartões de perfil de possíveis pares empilhados um sobre o outro, significa que os usuários “são instigados a seguir” para o próximo perfil “espiando de baixo do cartão atual, pressionando sutilmente um usuário a seguir em frente.” “Um avatar no Tinder tem apenas segundos para comunicar seu valor”, escreveu Martin, acrescentando que “na vida real, você não tem um suprimento quase infinito de amantes descartáveis prontamente disponíveis.” A ação judicial também acusou o Match de violar leis de publicidade enganosa e design defeituoso, dizendo que seus aplicativos estão tentando enraizar os usuários no aplicativo e priorizar lucros sobre suas promessas de marketing.

“O Match representa afirmativamente as Plataformas como ferramentas eficazes para estabelecer relacionamentos fora do aplicativo enquanto secretamente faz tudo em seu poder para capturar e manter assinantes pagantes e mantê-los no aplicativo”, disse a ação judicial.

A ação judicial citou o slogan do Hinge — “projetado para ser deletado” — e acusou o aplicativo de inspirar os usuários a fazer o oposto.

Aproximadamente 30% dos adultos dos EUA já usaram aplicativos de namoro, de acordo com uma pesquisa publicada no ano passado pelo Pew Research Center envolvendo 6.034 adultos, com o Tinder liderando a lista, seguido pelo Match e Bumble (o Match Group detém o Match, enquanto o concorrente Badoo detém o Bumble). Mais de um terço dos usuários de namoro online disseram que pagaram para usar essas plataformas, incluindo por recursos extras, constatou a pesquisa do Pew. O relatório do Pew também observou que aqueles que usam plataformas de namoro — seja para encontrar um parceiro de longo prazo ou algo mais casual — estão divididos sobre se suas experiências têm sido positivas ou negativas. Especialistas há muito tempo alertam sobre as consequências viciantes que os aplicativos podem ter nas pessoas — especialmente nas crianças. Em 2018, 50 psicólogos escreveram uma carta pedindo à Associação Americana de Psicologia para fazer mais para proteger as crianças de ficarem viciadas nas redes sociais. O grupo citou "técnicas de manipulação ocultas" usadas pelas plataformas para atrair crianças e "aumentar o uso excessivo de dispositivos digitais das crianças, resultando em riscos para sua saúde e bem-estar."

Acho que estou viciado. O que fazer?

Hemmings sugeriu que os usuários de aplicativos de namoro que estão preocupados que possam estar viciados nesses aplicativos devem limitar seu tempo online e usar os aplicativos “com atenção plena.” Quando se trata de pagar mais por recursos, Hemmings sugeriu que as pessoas estabeleçam um orçamento, perguntando a si mesmas: “Quanto posso pagar por mês, ou por semana, para fazer isso?”

Hemmings disse que as pessoas também devem avaliar suas razões para usar plataformas de namoro. “É sobre usar o aplicativo com atenção total”, disse ela. “Reserve um tempo para pausar e olhar para as pessoas e não deslize, deslize, deslize.”

E as pessoas não devem considerar os aplicativos de namoro sua única opção, disse ela. “Existem muitas outras maneiras de conhecer pessoas.”/ WP