Agora os seus tuítes serão usados para treinar a nova inteligência artificial de Elon Musk

Mensagens postadas no X, ex-Twitter, vão ser usados para treinar os modelos de inteligência artificial (IA) da nova empresa de Elon Musk, anunciada em julho, a x.AI. A novidade aparece nos novos termos de privacidade do X.

Essa alteração na política de privacidade pode ser observada no item 2.1 do X, que aborda a utilização de informações para oferecer e operar produtos e serviços na plataforma de mídia social.

Ao recorrer ao registro de postagens do X, a x.AI obtém acesso a um vasto conteúdo para fins de treinamento, mesmo que algumas das mensagens contenham informações duvidosas em relação à veracidade. Musk confirmou a mudança, mas disse que só serão usadas informações públicas, o que não inclui as mensagens privadas.

Em abril, Elon Musk expressou sua intenção de processar a Microsoft por utilizar tuítes para treinar sua IA. Isso aconteceu após a concorrente retirar o X de seu serviço de gerenciamento de mídias sociais.

Musk também quer aprimorar as ferramentas de publicação de conteúdos maiores na rede social, com o objetivo de introduzir conteúdo jornalístico no X e usá-los no treinamento de grandes modelos de linguagem da x.AI.

Outras empresas como Google, Zoom e Amazon também revisaram suas políticas para permitir algum grau de utilização de dados por parte de inteligências artificiais.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão o editor Bruno Romani